Se colgaron PRI, PAN y PRD de la fama de Xóchitl Gálvez: Álvarez

“No sé si ella se dé cuenta de que la utilizaron, no sé si se dé cuenta de que el poder económico, que el poder político la utilizó, de que muchos de los que le dijeron que fuera candidata para salvar a México, ya están apoyando a otra candidata”, expresó.

“Deseo que (Xóchitl Gálvez) tenga la dignidad de frenar este deterioro, este episodio que está teniendo de avergonzarse a sí misma en donde no se da cuenta de todas las palabras que utiliza para ofendernos a los demás.Ya se lo dije la semana pasada, ni siquiera con el karma, con todo lo que me hicieron a mí, que me intentaron hacer y montar con el asunto del estadio y vean como terminó, y ahora de todas estas cosas, todo este golpeteo, yo en realidad le deseo lo mejor”, expresó.

CONTESTA A DICHOS DE GÁLVEZ

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano criticó los dichos de la opositora Xóchitl Gálvez, quien arremetió contra las personas de 60 años que no construyeron un patrimonio y consideró que este tipo de pronunciamientos son clasistas.

“Mi abuela trabajó toda su vida y murió en una casa rentada”, dijo al explicar que priorizó darle educación a sus hijos y oportunidades a sus nietos.

“No puedo entender que haya esa contradicción, que haya ese tipo de enjuiciamientos en un país con la desigualdad que existe en México, pues yo creo que van más allá del tema electoral y de los puntos en las contiendas electorales”, mencionó.

“Yo creo que yo creo que ya estuvo bueno de qué los pobres en México tengan que sufrir ese tipo de discriminación, ese tipo de insultos todavía corresponsables todos, sobre todo los más privilegiados en la clase política o en el poder económico de la desigualdad”, añadió.

Álvarez Máyez lanzó un llamado a dejar este tipo de discriminación a personas en condiciones de pobreza.