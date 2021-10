Surge grupo armado en Chiapas; ‘exigirá respeto a derechos humanos’

SIMOJOVEL, CHIS.- Un nuevo grupo de civiles armados surgió en el municipio de Simojovel, en la zona norte del estado de Chiapas, autodenominado Fuerza Armada de Simojovel, que salió a la luz pública a través de un video difundido en redes sociales este fin de semana.

“Este mensaje va dirigido al presidente entrante, Humberto Martínez, y a los grupos que encabeza, que los tenemos identificados, es bien sabido que en administraciones pasadas, los presidentes hicieron lo que quisieron y todos quedaron impunes” se escucha en la lectura de un hombre que funge como vocero. Este nuevo grupo armado afirmó que ha surgido para exigir justicia y respeto a los pueblos indígenas de dicho municipio enclavado en la zona norte de la entidad. “ Hoy hemos formado la fuerza armada del pueblo, es con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos, si no hemos entrado al pueblo es por respeto, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, pero pronto entraremos en acciones si no se cumplen nuestras demandas”, afirmó el vocero de este grupo armado.

En el video, Fuerza Armada de Simojovel enumera siete peticiones que deben ser cumplidas para evitar cualquier tipo de conflicto con la nuevas autoridades municipales, por lo que de no cumplirse, podrían tomar otras medidas.

“Respeto a nuestras demandas indígenas, no más desvíos de recursos del pueblo, ni permitiremos sicarios, narcotraficantes armados que intimidan al pueblo, cero tolerancia a cantinas y a la venta de drogas en lugares clandestinos, ya no más muertes en las calles de Simojovel, atención médica digna para el pueblo en general, que la seguridad pública sea para el pueblo y no para los delincuentes”, se enumera en las demandas del grupo armado.

En el video se observa a este grupo de civiles al menos 12 de ellos, armados con fusiles de asalto, encapuchados, con una bandera roja y la leyenda Fuerzas Armadas de Simojovel. El vocero del grupo al frente leyó un comunicado fechado al 30 de septiembre en las montañas del municipio de Simojovel.