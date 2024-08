Ana Gabriela Guevara defiende su gestión tras París 2024, ‘los atletas han tenido el mayor apoyo’

Durante su intervención, Guevara no solo abordó los resultados deportivos, sino que también hizo un recuento de los desafíos que enfrentó desde que asumió el cargo en 2018. “Ha sido uno de los retos constantes de ataques, de mentiras, de calumnias y engaños mediáticos y de muchas inconsistencias de carácter informativo” , afirmó, lamentando que su gestión haya sido objeto de críticas recurrentes.

Para concluir, Guevara expresó su satisfacción por el desempeño de su equipo y su gestión en general, asegurando que no se dejará llevar por provocaciones ni falsas acusaciones.

En cuanto al manejo financiero, Guevara subrayó que su administración fue más austera en comparación con anteriores sexenios, señalando que no se incurrió en gastos excesivos. “Este sexenio no superó los gastos, que fueron 1,600 millones de pesos; en otras administraciones fueron de hasta 9 mil millones o 7 mil millones de pesos” , explicó, defendiendo la gestión económica de la Conade .

“Mi parte competitiva no finaliza, ‘entre más me chingan, más me crezco’”, sentenció, reafirmando su compromiso con el deporte mexicano y su legado al frente de la Conade.

Guevara finalizó su comparecencia asegurando que se retira tranquila y con la certeza de haber cumplido con las metas de su administración, dejando que el tiempo se encargue de dar respuesta a las críticas que ha recibido durante su gestión.

Con información de Marca y Conade