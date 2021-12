Televisa demandaría a Anabel Hernández por señalamientos contra Galilea Montijo, afirma su esposo

Luego de que la escritora y periodista Anabel Hernández revelara que Galilea Montijo, conductora de Televisa, tuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva en su libro “Emma y las otras señoras del narco”, es el esposo de ella, Fernando Reina quien rompe el silencio sobre esta polémica historia.

“¿Cómo te sentiste en este primer día de sesión?”, preguntó Naxcheli Cisneros, reportera de espectáculos para el programa de Jorge Carbajal. “Trabajando”, respondió Fernando tajante.

“¿Qué nos puedes decir sobre tu empleo como tesorero de Atizapán que dejaste abruptamente? -No, abruptamente no. El 29 de septiembre se presentó la renuncia y se hizo todo de acuerdo a la ley”, contestó mientras la reportera lo perseguía.

Luego de caminar junto al esposo de Galilea, por fin llegó el momento de hablar de la supuesta relación de la conductora y amiga de Inés Gómez Mont con el fallecido narcotraficante. Fernando, sin dudarlo, reveló que Televisa se encargará de la demanda correspondiente.

“¿Qué opinión te merece el libro de Anabel Hernández en el que mencionan a Galilea Montijo?”, fue cuestionado. “Para escribir cosas hay que presentar pruebas”, contestó. La reportera siguió: “Ella dice que tiene todas las pruebas”, “que las presente”, él reviró.

Fernando, quien tiene un hijo con la conductora, aseguró que él no está metido en ese escándalo y que tampoco tiene relación con abogados, aunque señaló que la apoya en todo.

“¿Oye, y la demanda ya está interpuesta?”, preguntó la reportera.

“Eso lo ve Televisa”, contestó el empleado de gobierno.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, comentó Anabel y agregó: “Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, le dijo la periodista a Infobae México.

