CDMX.- Con una larga trayectoria política, en la que ha fungido como gobernadora, presidenta del PRI, diputada y senadora, entre otros cargos, Beatriz Paredes Rangel afirma convencida que tiene la capacidad y la experiencia suficientes para ser la primera mujer presidenta de México.

En entrevista, la senadora levanta la mano para ser la candidata de la alianza opositora en 2024 y ganar las elecciones para encabezar un gobierno de coalición que incorpore a las personas más valiosas y resuelva la difícil situación en la que está el país.

Señala que las cosas en México van mal, con muchos problemas en economía, salud, educación e inseguridad pública, con el riesgo, además, de un “retroceso autoritario” en materia de conquistas democráticas y órganos autónomos.

¿Por qué quiere ser Presidenta de México?

-Porque estoy convencida de que la posibilidad de ser competitivos para la oposición es mediante una alianza. Entonces, insistiré en la posibilidad de participar a través de una alianza.

Me parece que México tiene muchos problemas. La situación económica se está descomponiendo y si no hay algunas rectificaciones importantes, que no se ve que estén en la intencionalidad, esta circunstancia en donde se planteó un nivel de crecimiento no se ha dado.