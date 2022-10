‘Vivimos el desorden digital, medios y periodistas tenemos la responsabilidad de garantizar la libertad’, resaltan en SIP

Gobiernos autocráticos que limitan la libertad en internet, gobiernos democráticos que inventan información para justificar una guerra, redes sociales que se sirven de la polarización y el conflicto. Vivimos en un tiempo de desorden digital.



Esta idea fue expuesta por Juan Luis Cebrián, periodista español fundador del diario El País y asesor estratégico de World Law Foundation, durante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2022, celebrada en Madrid, España.

“Hay un tiempo de desorden digital, y ese tiempo va a durar, no cinco ni 10 años, tampoco tres siglos, pero va a durar, y los medios y los periodistas tenemos una responsabilidad social formidable: trata de ordenar esto”, subrayó el periodista.



Y como medios tenemos que estar preparados, apuntó Cebrián, para coincidir con el desorden, que incluye el desorden originado por los propios gobiernos.

“Los más mentirosos son los gobiernos. Por ejemplo, no había armas de destrucción masiva en Irak, pero los países buscaban una justificación para invadir y murieron 500 mil personas. Para eso vale la prensa, para criticar a nuestros gobiernos, ha sido esencial históricamente el papel de los medios.



“En la lista de democracia plena de organizaciones internacionales no están ni Francia, ni EU, ni España e Italia, la encabezan países nórdicos, de los que algunos son monarquías”, enfatizó.

No obstante, los medios y el periodismo enfrentan retos, y uno “muy serio” es la autocensura en la redacción.



“Hay más periodistas trabajando en gabinetes de prensa de empresas, de gobiernos, de ayuntamientos. Periodistas graduados trabajando para que no se publiquen las noticias que no le convienen a quien le paga, o para que se publiquen las noticias que sí les convienen. Que periodistas de investigación, reporteros y corresponsales, porque los medios tradicionales no tienen recursos para pagar, y este es un problema serio.

“Y muchos periodistas que están en los medios practican la autocensura, sin que nadie les diga nada, ni el director, ni el dueño de la empresa. ‘No vaya a ser que moleste a la empresa’ o ‘a un primo del Director’, y este es un problema serio en los medios”, manifestó Cebrián, quien dirigió a El País entre 1976 y 1988, y luego fue presidente de Grupo Prisa hasta 2018.



Por ello, instó a los medios a buscar soluciones a los retos presentes, comenzando por el desorden digital.



“Si lo ordenamos será también una buena solución para nuestros problemas, pero sobre todo será una garantía de los valores básicos de la libertad”, resaltó.

Con información de Armando Castilla, enviado