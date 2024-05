Xóchitl Gálvez canceló eventos en Coahuila por ruptura de alianza opositora

Estaba previsto que la abanderada presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, tuviera dos encuentros con militantes y simpatizantes en la ciudad de Torreón, Coahuila, este miércoles 22 de mayo.

No obstante, tras informar que no participaría en ninguno de los dos mítines, Xóchitl Gálvez afirmó que prefiere mantenerse al margen debido a la ruptura de la coalición conformada por PRI-PAN-PRD en Coahuila.

“Ahí tenemos un problema, que no vamos en alianza. Entonces yo no voy a llegar a dividir porque no es mi papel, yo voy a unir siempre, pero sabemos que aquí en Coahuila hubo un problema de no haber alianza y yo preferí mejor no meterme”, aseguró la aspirante presidencial.

El origen de esta ruptura se remonta al famoso acuerdo, firmado en los comicios locales de 2023, para impulsar la candidatura del priísta Manolo Jiménez, gobernador del estado de Coahuila.

En este acuerdo entre el PRI en Coahuila y el PAN a nivel nacional acordaron repartirse cargos en áreas estatales como Infraestructura y Obras Públicas, Medio Ambiente, Turismo, Economía o Cultura; además de cinco diputaciones y la alcaldía de Torreón. También, notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil, entre otros.

Desde que Marko Cortés, dirigente nacional blanquiazul, hizo público este ‘acuerdo incumplido’, la ruptura entre el PRI en Coahuila y el PAN a nivel nacional es un hecho que ha impactado la campaña de Xóchitl Gálvez.

Con información de Aristegui Noticias