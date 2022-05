‘Yo no soy El Jaguar’... Gustavo Soto llora en redes porque lo vinculan con la muerte de Debanhi Escobar (video)

Gustavo Soto Miranda quien ha sido vinculado a la muerte de Debanhi Escobar, lloró amargamente en redes sociales pues dijo no ser ‘El Jaguar’ ni estar involucrado en el caso de la joven de 18 años encontrada sin vida en una cisterna de un motel.

El hombre identificado como Gustavo Soto Miranda dijo que lo han difamado en redes sociales y pidió ayuda a los internautas para difundir el video donde niega ser ‘El jaguar’

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mí no me apodan ‘El Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”, se escucha en el primer video.