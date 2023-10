Acapulco, de Agustín Lara a Elvis Presley

Este mes de octubre pasará a la historia como uno en el que vivimos en el mundo tragedias de diversa índole desde el ataque terrorista de Hamas a Israel al devastador huracán en Acapulco.

Y así como en su momento rendimos un tributo musical a las víctimas del atentado en Israel donde muchas de ellas se encontraban disfrutando de un concierto de música electrónica, hoy vamos a dedicar este espacio a las víctimas del huracán que azotó el puerto de Acapulco a mediados de esta semana y hasta el momento de escribir estas líneas contaba casi tres decenas de personas fallecidas en medio del destructivo fenómeno meteorológico.

Dicho esto, y en lo que en verdad esperamos que este atractivo turístico internacional por excelencia recupere el brillo de años y décadas anteriores, vamos a remontarnos a su época de esplendor cuando sirvió de inspiración a un legendario cantautor mexicano como Agustín Lara para una balada romántica que quedó para la posteridad como escenario de su romance con una de las máximas divas de la pantalla grande del cine nacional, María Félix, a través del tema “María bonita”.

María Félix y Agustín Lara estuvieron casados del año de 1945 a 1948, y en su punto más alto propició la creación de esta melodía por parte del cantautor veracruzano la cual inicia precisamente diciendo “Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas”.

La melodía se convirtió prácticamente en un clásico instantáneo desde que se estrenó, y aunque sin lugar a dudas la mejor versión es la original que cantaba el mismo Agustín Lara, con el paso de los años hubo intérpretes tanto de México como Pedro Vargas como de la música internacional como el español Julio Iglesias, los que le siguieron dando una gran difusión, e inclusive en la segunda mitad de la década de los 90 sirvió de título y canción tema de la telenovela colombiana “María bonita” que protagonizaron los actores mexicanos Adela Noriega y Fernando Allende.

Ya que mencionamos a la música internacional, y que el puerto sirvió de inspiración a un tema que llevó a la producción de una telenovela, en los años 60 nada menos que el “Rey del Rock”, Elvis Presley, protagonizó junto a la primera “chica Bond” de las películas del 007, Ursula Andress, y la actriz mexicana Elsa Cárdenas, la comedia musical “Fun in Acapulco” (“Diversión en Acapulco”), la cual inicia precisamente con el tema homónimo origial de Sid Wayne y Ben Weisman y Elvis cantando en inglés: “Acapulco, sleeping in the bay, Acapulco, wake up and greet the day. Time to tell the guitars and sleepy-eyes stars to be in your way” (“Acapulco, durmiendo en la bahía. Acapulco, despierta y saluda el nuevo día. Tiempo de decirle a las guitarras y a las estrellas de ojos soñolientos que nos enseñen el camino”.

Irónicamente, aunque pudiera parecer lo contrario, Elvis nunca estuvo en Acapulco para filmar esta película y ni siquiera pisó México. Las locaciones e imágenes fueron fotomontajes de otras locaciones creadas por la actriz mexicana Katy Jurado, a quien se le pidió ayuda para la realización de la película, pero eso no correspondió a una decisión de Elvis sino de su representante, el tiránico “Coronel” Parker quien en realidad era un neerlandés viviendo de manera ilegal en los Estados Unidos y tenía miedo de que si salía del país no podía volver a él.

