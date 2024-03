“Como te ves me vi y como me ves te verás.” Cuídate y constrúyete, que tú también serás viejito algún día

“¿Quién hizo tanto daño a los viejitos de Saltillo? Ocho de diez traen actitud de mierda.” Esto lo escribió una amiga hace días. No le he preguntado qué le hicieron los viejitos de Saltillo para provocar esa reacción. Ella por lo general, es una persona bastante agradable. ¿Qué pasa con los viejitos?

He visto a personas de la tercera edad que se vuelven malhumorados, beligerantes, y mal educados. Pero quiero darnos el beneficio de la duda. No pienso que los demás tengan que soportar a viejitos insoportables. Sí creo que conforme vamos envejeciendo tendríamos que tomar medidas para vivir de una manera satisfactoria y plena.

¿Cómo es envejecer de manera satisfactoria y plena? Es un tanto como vivir de manera satisfactoria y plena a cualquier edad. Asegurar la atención a la salud, la alimentación, el ejercicio, las revisiones médicas. Utilizar ropa cómoda y atractiva, construyendo un estilo propio y adecuado a lo que queremos reflejar como los seres que somos. Mantener nuestro entorno agradable y cómodo, sin permitir deterioros excesivos. No hacer de nuestras vidas una experiencia pesada y complicada. Pedir y recibir ayuda y compañía, dando y recibiendo desde lo que tenemos para ofrecer a los demás. No cualquiera tiene las recetas de la abuela.

Sería interesante preguntarle a mi amiga qué le estaba pasando para que su reacción ante los viejitos ese día haya sido así. Dudo que ocho de diez viejitos tengan actitud de mierda. Y cuando reaccionamos así ante un grupo de personas, es importante también echar una mirada hacia adentro para ver qué se nos está moviendo internamente a nosotros. Es común que la vejez nos cause reacciones, emociones. Al mirar a un viejito, nos estamos viendo a nosotros mismos, a nuestro futuro probable. Nos vemos lentos, torpes, olvidadizos, distraídos, desarreglados. Nos vemos cada vez más cercanos a enfermedades, debilidades, y la muerte. Y es verdad que a veces los jóvenes desprecian lo que ven en los mayores.

“Como te ves me vi, y como me ves te verás.” Constrúyete para que tu vejez sea plena y satisfactoria, para que no te acusen de tener una actitud de mierda.