Y tú ¿qué haces por amor? Bueno, por lo que tú llamas amor. Definir el amor es una tarea muy difícil. Aún así, hacemos mucho en nombre de esa condición interna que vamos descubriendo con el paso de los años y el proceso personal que nos lleva hacia una mayor conciencia. La verdad es que a veces nos descubrimos moviéndonos por amor, o bien que nuestra idea del amor está muy distorsionada.

Damos y retenemos atención, dinero, presencia, oportunidades, comida, cumplidos, retroalimentación, sonrisas, y miradas. Apoyamos. Proveemos. Acomodamos. Trabajamos. Sugerimos. Hasta pedimos.

A veces cedemos nuestro tiempo y nuestras cosas, y con frecuencia nuestras preferencias y necesidades. Nos hacemos a un lado, sacrificándonos en aras del bienestar de otros. Eso nos ha enseñado la religión y en algunos casos la cultura familiar. Nos hemos comprado el cuento de que eso es amor, que todos los demás tendrían que ser prioritarios.

Todo esto que hacemos es bueno y muy válido, y sí puede surgir del amor. Creo que hay una condición necesaria para que el amor sea el factor principal. Para sacrificarme por ti, tengo que ser el centro de mi propia vida. O sea que tengo que ser egoísta y pensar en mí primero. ¿Pero cómo? Sí, lo que hacemos de manera automática e inconsciente no puede surgir del amor. Y para ser consciente de un sacrificio auténtico, o decisión real, debo tener mi atención puesta en mí. ¿O no?

Soltarme y ceder lo mío a beneficio de otros, a ciegas, no tiene nada que ver con el amor. Es más parecido a una desconexión. No veo mis necesidades, y en realidad tampoco veo las de otros. Solo suelto, mecánicamente, sin pensar, sin hacer contacto, sin entrar en diálogo. La falta de contacto real no puede llamarse amor. ¿Cuántas veces sucede que por amor nos dan cosas y atenciones que no necesitamos ni queremos y hasta nos estorban? Para dar y recibir necesitamos poner atención. La atención es el mayor acto de amor. Atención primeramente a mí, y luego a los demás.