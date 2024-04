Y Gaby ya no volvió, se desapareció contigo en su vientre y no volvieron a saber más de ella, hasta que pasó lo que pasó.

“Dijo ‘es que yo no quiero a la bebé, te la doy’, mi hija le dijo ‘sí, yo me quedo con ella’. Ya después Gaby le pidió un dinero, que para ir a hacerse un eco, mi hija se lo dio y Gaby ya no volvió”, relata la propietaria de la taquería que pudo haber sido tu abuela, pero que no fue.

“Pero incluso embarazada tomaba, no la dejaban entrar, y se quedaba afuera esperando a ver quién la levantaba de clientes. Estaba frustrada porque, como salió embarazada, ya no podía trabajar y quería andar en el ambiente”, platica una compañera de andanzas de tu madre.

“Desde que la niña estaba en la panza de Gaby, su mamá, ella amenazaba con suicidarse, que quería abortar, se pegaba. Desde que la niña estuvo en la panza ella ya no la quería, se pegaba en el estómago y decía ‘yo no la quiero tener y por tu culpa estoy así y por tu culpa...’. Pobre niña, nomás vino a sufrir”, dice de ti una amiga de Gabriela, tu madre.

Pero el hubiera no existe y ya no importa.

“La niña siempre quería estar con nosotros, le pedimos que nos la dejara y decía ‘ay no’. El mismo Gil le dijo que si no la quería se la dejara, pero ella de plano no quiso nada”.

Que te dejaran con ellos, le rogaron a tu madre, pero Gaby que no, y no quiso.

“Le tocó a ella y me dice, ‘yo me llamo Cristal Monserrath, y mi mami me puso Cristal porque cuando estaba embarazada de mí consumía Cristal’. Tuve que hablar con la mamá por esa situación, que qué estaba pasando ‘señora’ y dijo ‘es que yo estoy en recuperación, porque sí consumía cristal’”, así lo evoca la que fuera tu maestra.

“Le mandé hablar porque la traía sin calcetas, con zapatos, pero sin calcetas, le digo ‘oiga no, a la niña no me la puede mandar así, ¿por qué me la manda así?, es su obligación como mamá traer bien a la niña”.

“Trataba ella, a pesar de que no tenía una buena relación con su madre, de sacar lo mejor, me imagino”, declara una profesora de tu kínder.

“Gaby le dice a Juan ‘¿sabes qué?, llévatela. No tengo qué darle, no tengo dónde vivir. Es tu hija, debes de cuidarla. Yo me voy a ir a rehabilitar, ¿cómo ves?’”, refiere una amiga de Heidi, la que más tarde sería tu madrastra.

“Por ejemplo, si los niños estaban jugando y empezaban a palear, ella con la pura mirada los sentaba: ‘¿Qué te dije?’, y ya. ‘Saluden’, los niños saludaban, ‘¡cállense!’, los niños se callaban... así... Si andaban en la calle ‘métanse’ y era la tronadera de dedos, ‘métanse ya’, y se metían, le tenían miedo. Con una regañada los niños tenían. Luego le hacían un dibujo, ‘perdóname mamita’ o ‘mamita eres la mejor’ y se lo llevaban. Le decía yo ‘mira Heidi tienes muy buenos hijos, los niños a pesar de lo que les grites y que no los dejas ni ser, te aman mucho. Le decía yo, ‘admiro mucho cómo tienes educados a tus hijos’, y decía ‘ellos tienen qué obedecer. Con la que me cuesta es con la niña de Juan. Como que batallo para que me haga caso’”.

“Me dice Heidi ‘ya arreglé, el licenciado fue a la casa, vio que tengo muy limpio y me dijo que alguien me quería perjudicar’, le pregunto, ‘¿pero terapia?, porque tus niños son muy calmados, te tienen miedo’, me contestó, ‘dice el licenciado que no la necesitan, que no le haga caso a la gente, que alguien me quiso perjudicar, que me cuide de las vecinas, que ellas me pusieron el dedo’. Los de la Pronnif no se metieron a profundidad”, confía una amiga de tu madrastra.

“Una vez vi que le pegó a Yuli, su hija. Estaba yo aquí afuera, no sé qué le dijo la niña, la agarró por la espalda y la aventó, nomás que la niña alcanzó a meter las manitas que si no yo creo que se hubiera estampado contra la pared. Le grité a Heidi ‘niña, la vas a matar, ya déjala’, dijo ‘nombre vecina es que es bien chiflada, a veces me desespera’, le dije ‘mándala pacá a que juegue con mis niñas’”, cuentan dos madres de familia que juran haberte visto jugando en la calle solo en contadas ocasiones.

“Sí, les pegaba. Muchas veces vi que le pegó a Yuli, la niña de ella. Le decía yo ‘no ataques vieja, no es para tanto’, y respondía ‘no, la hija de su no qué tantas madres, perra, desgraciada, mierda...”, a su niña, ‘perra, mierda’, eran sus palabras”.

GOLPES FRECUENTES

¿Te acuerdas Monse, del día que tus amiguitos y tu maestra de primero te vieron llegar a la escuela con un ojo amoratado?

Que andabas brincando y te habías caído de una silla, se excusó Heidi, cuando las autoridades del plantel la llamaron a cuentas.

Después tus supuestas caídas se hicieron cada vez más frecuentes y evidentes.

Moretones en los tobillos, en las rodillas, golpes en la cara, un brazo quebrado.

“A veces la niña no salía a hacer ejercicio porque decía que le dolía todo, ‘es que me duele todo’, decía, pero nunca supe yo. Que le dolía un pie... que le dolía... Y ya yo le decía, ‘bueno mija, siéntate ahí’. Yo a la niña siempre la vi muy triste, pero pa’ saber... No sabemos lo que cada quien trae de su casa”, dice quien fuera tu maestro de educación física.

Tus vecinos afirman que ni los maestros ni los directivos de tu escuela reportaron tu caso a la Pronnif ni al DIF ni al CAIF de General Cepeda, que fueron omisos y que si acaso denunciaron las autoridades no hicieron nada.

Pero que más bien nadie dijo nada, de lo contrario se hubieran tomado cartas en tu asunto y tú seguirías viva.

Pero el hubiera no existe.

Y ni cómo regresar el tiempo.

Al menos en la Dirección General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General de Coahuila, (FGC), no se tienen noticias de la violencia que padecías.

De pronto, así nomás, de la nada, de un día para otro, tus vecinos notaron que ya no ibas a la escuela, que a la escuela ya no te llevaron.

Sucedió, dicen, a mitad de ciclo escolar.

“Le digo a Heidi, ‘¿qué pasó con Cristal?’, y dice, ‘no, fíjate que yo sinceramente ya la quiero regresar, ya no la quiero’, le digo, ‘¿por qué?’, dice ‘es que la niña no me obedece, la niña se hace del baño, me tiene todos los colchones orinados, parada se hace del baño’, le digo, ‘pero eso no es normal Heidi, llévala con un psicólogo’, dice ‘no, yo ya le dije a Juan, ya tuvimos muchos problemas por eso, ya no la quiero, la niña no me hace caso’. Yo le decía que a lo mejor era miedo a algo, nervios y ella solamente decía que estaba chiflada, que a ella sí le daba mucho coraje y que sí le pegaba, que le daba la queja al papá y él también se molestaba”.

“Decía que ya estaba muy fastidiada con la niña, que porque se hacía pipi, ‘¿tú qué me recomiendas?, estoy bien harta’, dice, le digo ‘llévala a terapia psicológica, trata de ayudarla. A lo mejor la niña tiene traumas, no puedes saber por qué’, dice ‘no, yo sí le pego’ y ‘yo sí le pego’”. Le digo ‘¿con qué derecho le pegas, protégela tú del daño que no quieres para tus hijos?’, dice ‘pos yo sí le dije a Juan: si no pone remedio a tu hija yo me la voy a chingar’”, narra un par de conocidas de Heidi que se ofrecieron a completar este eslabón perdido de tu historia.

De los días venideros nadie sabe dar razón.

Solo que en el pueblo no te volvieron a ver más.

Como si tu vida fuera una película que de repente se pausara, se borrara, se distorsionara.

Y de un tiempo a la fecha la única vez que te verían tus amigos y vecinos fue en un ataúd.

“Dos, tres meses que salía a la calle y ya después no. Pensé que ya ni vivía aquí, porque ya no la miraba, nomás miraba a los otros niños de Heidi jugar ahí. Ya de tiempo le pregunté a Heidi, ‘bueno, ¿y la niña?, dice ‘no vecina es que fíjese que se cayó, se lastimó un bracito, pero no quiere ir al doctor’. Nos hubiera gustado haber ayudado a esa criaturita, pero pos no. Si hubiéramos estado enterados de lo que realmente estaba pasando ahí, pos hubiéramos hecho algo”, dice una de tus vecinas de la cuadra.

Que si hubieran, si hubieran, dice.

Pero el hubiera no existe.

Heidi tenía la manía de poner la música a todo volumen, así es que... si tu gritaste pidiendo auxilio nadie pudo nunca escuchar tu grito de dolor.

Un día la gente te vio yendo con Heidi por la calle, y se asombró de que en lugar de tus largos cabellos lacios llevaras puesto en la cabeza un gorro cremita, otros dicen que rosa.

Fue el tiempo en que se soltó el rumor de que tu madrastra te castigaba arrancándote el pelo a tirones, hasta el punto de dejarte sin cuero cabelludo.

“En enero, me dice mi niño, ‘mamá vi a Cristal, andaba con Heidi, pero ya trae un gorrito, ya no tiene su pelo, dice que se lo cortaron’, y dice ‘está muy delgada’”, platica la madre de uno de tus compañeros de clase.

Heidi había empezado a hacer circular por el pueblo el cuento de que tenías leucemia, que se te caía el pelo y que por eso ella te rapaba.

“Llegaba aquí con la maestra que la niña no venía porque estaba enferma”, comenta la conserje de la que sería tu escuela.

Sólo tú sabes de la tortura que habrías sufrido durante los nueve meses que duró aquel encierro.