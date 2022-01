¿De dónde saca Morena tranquilidad para gobernar?

Les platico: los alucinados acólitos de la 4T, defensores a ultranza de AMLO, podrán desgañitarse en decir que el desmadre de inseguridad actual es producto de gobiernos anteriores, pero, por favor, cabrones dentro y fuera del gabinete, ¿no tiene ya López Obrador el poder casi absoluto como para meter en cintura a los cárteles de la droga y de la delincuencia?

¿De que le sirve al presidente hacer lo que se le pegue la gana merced a que tiene sometidos a los poderes legislativo y judicial y el Ejecutivo es él y su circunstancia?

¿De qué le sirve tener en un puño a los militares, al darles cada vez más concesiones y contratos SIN LICITACIÓN para congraciarse con los monigotes que despachan desde el Campo Militar #1?

¿De qué le sirve al presidente ostentarse con el monopolio de defensa de los pobres -a los que multiplica como gremlins en aguacero- si México está hecho garras y ahí están los propios indicadores del INEGI para darle en la torre al anestesiado ambiente de “vamos bien” con el que pretenden mantener hipnotizadas a las masas de conformistas que pululan extendiendo la mano por delante pidiendo limosna?

¿DÓNDE DIABLOS ESTÁN?

¿De qué le sirve tener bien cogidos de los cataplines a “empresarios” oportunistas como Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Patricia Armendáriz, Poncho Romo, Carlos Bremer, Miguel Rincón, Roberto Lázaro Alcántara Rojas, Los Martín Bringas de Soriana (todos), Eduardo Tricio Haro, Mauricio Leyva Arboleda y ahora también al “caballo negro” Javier Garza Calderón, si la economía va que vuela dando tumbos al voladero?

Ante todo este desmadre, ¿dónde están los Bours de Bachoco, María Asunción Aramburu Zavala, Ricardo Salinas Pliego

¿Dónde está la considerada como una de las mentes empresariales más brillantes del repertorio nacional, la de Armando Garza Sada?

¿Dónde están los Cadena, los Vázquez, los De la Garza Evia, los Malaquías Aguirre, los “Frisos” De la Garza T., los Coppel, los gaseros Nieto y Zaragoza, los Ancira (bueno, uno de ellos casi está en el bote), los Villarreal del acero regio y los Gutiérrez del mismo giro.

Los banqueros de Banorte herederos de la inconmensurable fortuna del “humilde” profesor Carlos Hank González.

A ver, ¿dónde está el Diablo Fernández Carvajal -presidente del ITESM y de FAMSA, para defender de los ataques bárbaros de AMLO al Tec de Monterrey?

¿Dónde está Fernando Turner, presidente de Katcon y de la ANEI y de qué le sirve haberla jugado tan cercanamente de AMLO en una de sus campañas en busca de la presidencia?

¿Dónde están los mitad empresarios y mitad políticos: los Meyer de CEMIX, los Zambrano de CEMEX, Mauricio Fernández Garza y sus hermanos Alvaro y Kana, los Clariond, los Canales Clariond, los González Parás, los herederos de la inmensa fortuna que dejó don Alfonso Martínez Domínguez?

HEREDAN COBARDÍA A SUS HIJOS, NIETOS, BISNIETOS Y CHOZNOS

Los empresarios que antes eran considerados la última trinchera de la democracia, están sacando sus capitales de México y si siguen viviendo aquí es porque quieren aparentar un patriotismo que se extinguió en la generación de los Eugenio Garza Sada.

Hacen bien en cuidar sus negocios y las herencias que dejarán a sus descendientes, pero, por favor, se les está olvidando que amasaron sus grandes fortunas EN MEXICO, país al que están abandonando al garete por cuidar mezquinamente sus peculios particulares.

Bien dice Angel Verdugo que los empresarios actuales están heredando COBARDÍA a sus hijos, nietos, bisnietos y choznos.

Y como diría el fundador de Pasteurizadora de La Laguna, hoy Lala: “no mamen”.

ENTONCES...

¿De qué le sirve a AMLO ese control absoluto del que hace gala todos los días, si el crimen organizado se traga también todos los días a México entero?

De qué sirve que en este País nomás los chicharrones del presidente truenan, si la pandemia no sale porque no le conviene a la 4T que salga? ¿O ya no aplica eso de que “nos cayó como anillo al dedo?

¿De qué le sirve todo ese poder al presidente, si la educación en México está en manos de barbajanes extorsionadores-bloquea-vías-de-ferrocarril del SNTE de Elba Esther Gordillo, y de la CENTE de los gorilas oaxaqueños?

Ya quisieran Biden, Trudeau y los presidentes de otros gobiernos demócratas, tener el poder creciente del que goza Andrés Manuel.

En México no existe la división de poderes.

Tampoco los contrapesos.

Los partidos políticos auténticamente de oposición fueron extinguidos a fuego de cañonazos de miles de millones de pesos que reciben sus dueños en la forma de canonjías presupuestales.

La sociedad civil está fracturada, fragmentada y es presa de los intereses muy privados de quienes solo cuidan su pinche milpa y se olvidan del huerto.

Los empresarios que antes eran considerados la última trinchera de la democracia, están sacando sus capitales de México y si aún viven aquí es porque quieren aparentar un patriotismo que se extinguió con la generación de los Eugenio Garza Sada.

CAJÓN DE SASTRE

“Qué tan rico no será México que ha aguantado el saqueo de todos éstos... y aquí sigue.Es más, pareciera que al gobierno y a los empresarios se les está fugando el cerebro, porque los veo cada vez más irracionales en su actuar. Uno -el gobierno- concentrando más el poder y otros -los empresarios- dejándose para salvarse ellos en lo individual y valiéndoles madre el país en donde hicieron su riqueza”, dice la irreverente de mi Gaby.