¡Digan “whisky”!

Yo me tomo selfies y sonrío para las fotos. Tengo una razón por hacerlo, aparte de la vanidad. Cuando era niña y joven, mi padre me pedía mucho que sonriera para fotos. Yo era tímida, creo, no me gustaba verme en fotos. Era alta y larga y no me miraba como niña linda ni con ningún tipo de gracia especial. Recuerdo a mi papá, un poco frustrado. Él quería ver a su hija sonreír. A mí me chocaba que me insistiera.

Hubo un momento, más tarde en la vida, que alguien me tomó una foto desprevenida en un momento en que me estaba riendo. Al ver esa foto, vi a otra persona, ya mujer, que no se veía tan mal en fotos y que podía tenía un gesto de alegría si se lo proponía.

Hace varios años que he tenido la oportunidad de tener sesiones con fotógrafos geniales. Cada uno de ellos ve un carácter distinto, una energía distinta. También tengo un par de amigos, expertos en agarrarme desprevenida en momentos que valen la pena guardar. Fotos hermosas por composición y actitud.

Tengo años recordando a mi padre y su deseo de verme sonreír en fotos. He publicado chorromil. Él ya no las ve, pero de alguna manera considero que sonreír para las fotos es una manera de haber hecho las paces con él, de reconocer que tenía razón, puedo sonreír.

Si tú no te has hecho una sesión de fotos con algún fotógrafo profesional, hazlo. Te puedo recomendar a varios. Es una experiencia profunda verte a través del lente de un ojo entrenado. Y si no has aprendido a tomar selfies y sonreír... ¿Qué esperas?