El espejo del Presidente

Somos muchos mexicanos a los que, en los años ochenta y noventa, nos tocó vivir los que se suponían serían los últimos años de siete décadas de presidencialismo priista, revolucionario, rancio. Hoy sentimos que se han perdido otros 20 años en un experimento que no dio frutos y que nos sumió en una nueva versión de sistema populista, peligrosamente militarizado, supuestamente de izquierda, alérgico a la crítica (pero más a la autocrítica) y que dice enarbolar la causa de “primero los pobres” mientras desecha todo aquello que no huela a su capirotada de ideologías huecas que destruyen valor económico con su sólo tufo. Casi a diario nos topamos con una nueva caja china o alguna nueva ocurrencia que consideran seria para “transformar a México” a base de rollo, de simbolismos, de monólogos interminables, de propaganda o de proyectos que son casi tan diminutos como su vocación democrática y de progreso. La constante y ridícula autocongratulación es una verdadera muestra del nivel de “éxito” logrado a más de la mitad del camino de este Gobierno que representaba una esperanza para muchos y que ahora debe ser una decepción aún para más.

Así como de manera sorprendente y refrescante el Presidente reconoció su error al filtrar antes de tiempo la decisión de política monetaria de Banxico, debería ser momento de extender la autocrítica y capacidad de ajustar, en los dichos y los hechos, sobre aquello que no arroja resultados adecuados en temas de la agenda nacional. Después de todo, AMLO dice estar abierto a escuchar a los ciudadanos e incluso a dejar la silla presidencial a través de una consulta revocatoria. No ayuda que la (poca) altura de miras y el aparente pasmo en el que se encuentra la oposición hace que no sea posible entonar un mensaje de auténtica protesta, pero sobre todo de propuesta, que mueva la aguja de lo que el espejo le dice al Presidente y sus incondicionales. Así, parece que el principal consejero del Presidente es un espejo (¿tal vez empañado?) que no parece ser saludable para el País. Un espejo que le dice “vamos bien”, que todo “es culpa de los adversarios”, que “estamos transformando a México”, que “el PIB no es importante”, que una cosa es “la mafia del poder” y otra muy distinta es “mi mafia del poder”, que siempre habrá “otros datos” para que el espejo siga siendo tan generoso con los juicios sobre la autodenominada Cuarta Transformación. Así, llegamos a la coyuntura donde el obstáculo más relevante para que el Gobierno actúe como tal y consiga objetivos de altura consistentes con una transformación nacional es el espejo en el que se refleja y que le habla al Presidente cada mañana.

Como tantos temas durante los últimos 40 meses, la discusión sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se volvió un chistorete más, ingrediente perfecto para el meme, cuando pudo ser un verdadero parámetro que ayudara a entender la altura de miras que hay en este Gobierno, pero también entre quienes se consideran la oposición. La discusión seria no debería ser sobre las tlayudas, gorditas o huaraches, sino de un análisis profundo de las necesidades y cuellos de botella que se buscan atender con esa y otras obras. Una comparación objetiva, número por número, de cómo debiera ser un aeropuerto funcional respecto a las necesidades de un país de 130 millones de habitantes. Por un lado, los Epigmenios del régimen traen unos lentes que les hacen ver que el AIFA es tan grandioso como el de Seúl o Estambul; por el otro, quienes pudieran ser el contrapeso, parecen estar perdidos entre el humo del trompo de pastor y el olor de las tlayudas de Salidas “Internacionales”. El espejo no permite que el Presidente se pasee por el mundo (o por internet al menos) y pueda obtener puntos de referencia que lo saquen de esa nostalgia por personajes de hace cien años que distan de haber realmente forjado una época de oro para México. El Presidente es alérgico a los benchmarks para tener referencias y aprender de las recetas que funcionan en otros lados. No se puede querer ser como Dinamarca si nunca ha ido a Dinamarca. No se puede hacer un aeropuerto de primera o una carretera decente, si no se revisa y adapta a la realidad mexicana lo que otros hicieron bien. Sabrá el Presidente o alguien de sus 50 funcionarios de mayor nivel ¿cuántos aeropuertos hizo China entre 2016 y 2020? ¡43! ¿Cuántos trenes de similar o mayor magnitud que el Tren Maya? ¡40 mil kilómetros vs. mil 500 del Maya! ¿Tendrán curiosidad de entender cómo son esas obras, cuánto costaron, en qué se equivocaron los chinos? ¿Habrán siquiera ido a ver el último aeropuerto que se hizo en Estados Unidos, el de Salt Lake, que es el número 70 del mundo en capacidad en la ciudad #122 de Estados Unidos? El problema no es sólo el AIFA, sino que parece que todas las decisiones relevantes se manejan como el AIFA, sin benchmarks, haciendo caso ciego a lo que dicta el espejo. ¿Será que el espejo del Presidente es un espejo de feria?

