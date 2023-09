El mito del patrimonio: El fantasma en el espacio público de Saltillo

“ Nunca vamos a estar aquí de nuevo”, Homero.

Según la enciclopedia de humanidades, se le llama mito a un tipo de relato tradicional, tenido por sagrado y de carácter simbólico, que además forma parte del imaginario de una cultura determinada y agrega que, por el contrario, no son testimonios históricos y no son comprobables, sin embargo, se les considera verdaderos o válidos dentro de la cultura que los relata; sirven para transmitir creencias y valores a las futuras generaciones. Asimismo, esta doctrina tradicional que no puede justificarse racionalmente, describe aspectos vitales relativos a cuestiones existenciales como la vida, la muerte, el destino, la libertad entre otros.

El mito como el patrimonio, guardando las debidas proporciones, funcionan de modo que las culturas y por lo tanto la identidad de una sociedad pueda comprenderse a sí misma y a su contexto, es decir: transmiten algo mucho más profundo; un conjunto de sentidos, valores, relatos y ritos que forman parte de su imaginario y de su sistema cultural.

Al igual que esta narrativa fantástica y que a la vez nos asienta, el patrimonio también representa valores, principios y razonamientos de la tradición de un lugar, sus modos y maneras de ver la existencia individual y colectiva la identidad y la cultura, es un documento histórico; de ahí la importancia de conservarlo y transmitirlo a futuras generaciones porque nos permite comprender de dónde venimos y pensar hacia dónde queremos ir. Hoy en día esta intención me parece muy lejana y excluyente.