EL PERRO DE TU MARIDO

Quiero que amarres tu perro / que no me vaya a morder / esta noche voy contigo / tu viejo te quiere ver / deja la ventana abierta / pa’ que me pueda meter.

Nunca he estado de acuerdo con aquellos que afirman que todo tiempo pasado fue mejor. Ahora hay quien dice que los jóvenes no tienen valores, que no se conoce el respeto y que viven inmersos en terribles vicios. Es cierto que en la actualidad hay mariguanos, delincuentes y pervertidos sexuales, pero personas así existen desde que mi tatatatatatatatatatatatatarabuelo todavía no nacía.

Muchas cosas han cambiado y que bueno. Ahora los jóvenes tienen algunas costumbres que en otros tiempos hubieran sido escandalosas. Tutean a sus padres y no son reprendidos por ellos. Bromen y a cambio reciben su cariño.

Ahora el papel del sexo femenino dentro de la sociedad es muy distinto y que bueno que así sea. Antes las oportunidades para las mujeres eran muy reducidas: o eran enfermeras, maestras o secretarias comerciales. No había destacadas empresarias, licenciadas, doctoras, taxistas, presidentas municipales, ni mucho menos policías.

Yo nací en la era de la información. Crecí en una casa con televisión a control remoto; cuando de niño me bañaba –confieso que no era algo tan frecuente– no tenía que echarle leña al boiler; mi madre guardaba los alimentos en el refrigerador y no era necesario comprar barras de hielo.

Doy gracias a Dios por haber nacido en este tiempo. Soy completamente feliz en este mundo loco, en este mundo de contrastes, en este mundo repleto de nuevos adelantos. No creo que en otra época hubiese sido más dichoso, sin embargo, estoy convencido que en un aspecto los tiempos pasados sí eran mejores: en el de las composiciones musicales.

Esta noche cena Pancho/ no te la vas a acabar / ya se me cuecen las habas / en tus brazos quiero estar / te dejaré relinchando / te lo voy a demostrar.

Antes las letras de las canciones eran verdaderos poemas. Ahora pocos se fijan en lo que dicen, pues el ritmo y la melodía dominan sobre lo demás. Al morir Armando Manzanero por COVID-19, murió quizás el último compositor de canciones bellas.

Hace tres décadas, Luis Miguel tuvo el acierto de grabar un disco con boleros. Dicha grabación fue todo un éxito e impuso récord de ventas. ¿Pero a qué se debió ese éxito? La respuesta es muy sencilla: a la bella letra de las canciones. Recuerdo que muchos amigos míos estaban convencidos que esa era música nueva y hasta se reían cuando les decía que Los Panchos habían interpretado algunos de los boleros incluidos en el álbum “Romances”.

Gran parte de las canciones actuales son desechables. La música de antes, en cambio, tiene la enorme virtud de ser inmortal y, aunque pasen los años, seguirá vigente en el gusto del público.

Yo te consigo trabajo / muy pronto lo vas a ver / haciendo bien la talacha / vas a sacar pa’ comer / con lo que ganes mi prieta / nos vamos a mantener.

Es triste la situación actual de la composición mexicana. Antes una canción era suficiente para embriagar a los hombres con un desfile interminable de sonidos agradables y bellas frases. Ahora una canción es un desfile interminable de disonancias y de palabras que degradan al espíritu humano.

Lo que usted leyó en letra itálica, son algunas estrofas de la canción “El perro de tu marido”, grabada por Los Huracanes del Norte. Es triste, pero esa canción la escucha mucho más gente de la que pueda escuchar ahora la música de Lara o de María Grever.

Debo admitir que me encanta la época en la que me tocó vivir y, por ello, acepto emocionado las novedades que nos ofrece la actualidad, sin embargo, no puedo negar que las canciones de antes me gustan más, pues gracias a ellas alimento mi espíritu con algo mucho más rico que un montón de frases que sólo fomentan una actitud machista y el sometimiento de la mujer.

De toditas mis viejas / tú serás la mera buena / si tu marido se enoja / yo te quitaré las penas / conmigo andarás descalza / pero con la panza llena.

