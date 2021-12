Empodera Jane Campion el western

Luego de recomendar hace justo un mes la película “El Espía Inglés” (Dominic Cooke, 2020) por Amazon Prime, Benedict Cumberbacht cierra “con broche de oro” el 2021 con otro estreno suyo en streaming.

Esto por el estreno mundial a través de Netflix a partir del pasado miércoles de “El Poder del Perro”, la más reciente obra fílmica de la aclamada cineasta de origen neozelandés Jane Campion (“El Piano”) en la que sorprenden no sólo el actor británico con otra poderosa actuación que muchos ya le aseguran una nueva nominación al Oscar, lo mismo que el resto del elenco y en su totalidad de la directora y adaptadora de la novela del mismo título del autor Thomas Savage ya que a diferencia de la muy femenina y feminista “El Piano”, que le dio a ganar su respectiva estatuilla dorada al Mejor Guion Original de 1993, “El Poder del Perro” se trata nada menos que de un western ubicado en el estado norteamericano de Montana en el año de 1925.

En “El Poder del Perro”, Cumberbacht interpreta al vaquero Phil Burbank, quien ha pasado los primeros 25 años del siglo XX en compañía de su hermano George (Jesse Plemmons, de “Breaking Bad” y “El Irlandés”) tomando la batuta del negocio familiar del ganado así como manipulando, menospreciando e incluso insultando a George hasta que en una de sus travesías llegan a un restaurant que administra la viuda Rose (Kirsten Dunst) en compañía de su hijo adolescente Peter (Kodi Smith-McPhee, de “El Último Camino” y “Slow West”), quien por su andar y aspecto afeminado, captura de inmediato la vista de Phil para burlarse de él y ofenderlo al grado de provocar el llanto inconsolable de Rose al término de la velada con su grupo de vaqueros.

Con lo que no cuenta Phil es que George se conmueve con la tristeza de Rose y no solo la consuela esa noche sino que propicia un acercamiento que lo llevará a pedirle matrimonio y, con ello, la mudanza de Rose y Peter al rancho Burbank, una situación tensa que particularmente a partir de las ausencias de George por motivos de trabajo llevará a Phil a un enfrentamiento no solo con los nuevos inquilinos del hogar que comparte con su hermano sino con los demonios internos que acarrea consigo desde que a la misma edad que tiene Peter tuvo un mentor de nombre Bronco Henry que lo llevó a ser el macho en apariencia de carácter hosco, e incluso violento, hacia los demás.

“El Poder el Perro” viene precedida de una triunfadora gira a través de algunos de los festivales de cine más importantes como el de Venecia, donde Jane Campion obtuvo el premio a la Mejor Dirección, o San Sebastián, en el que se alzó con el de la Mejor Película, y es que a través de una mirada sutil y dividida por capítulos a la manera de la lectura de la misma novela en la que está basada, Campion se va adentrando de los sentimientos encontrados de sus personajes en una narrativa audiovisual deliciosa que inclusive con algunos guiños a “El Piano” a través de su única mujer protagonista, Rose, al tocar la pianola del hogar Burbank, tiene una identidad propia en lo sonoro (con la música del ex Radiohead, Jonny Greenwood) y lo visual con la foto de Ari Wegner.

Desde “Secreto en la Montaña” (Ang Lee, 2005), no había un western tan bello e introspectivo.

