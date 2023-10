Entre Charlton Heston y Terence Davies: Un aniversario y una despedida

Octubre inició con el festejo del centenario del natalicio del actor hollywoodense Charlton Heston nacido en Evanston, Illinois, el 4 de octubre de 1923.

Heston, quien se consolidó como estrella de la Meca del Cine al protagonizar la superproducción “Ben-Hur”, de William Wyler, la cual ganó en su momento la cantidad récord de 11 Oscares entre ellos el único que obtuvo en toda su filmografía al Mejor Actor de 1959, para entonces había tenido una década de oro en la taquilla gracias a sus personajes protagónicos en los éxitos de taquilla “El Espectáculo más Grande del Mundo” (1952) y “Los Diez Mandamientos” (1956), ambas bajo la dirección del legendario Cecil B. DeMille y a pesar de su muy forzada interpretación del célebre pintor homosexual Miguel Ángel en el clásico “La Agonía y el Éxtasis” (Carol Reed, 1956) y la insultante personificación de un detective mexicano muy ennegrecido en el clásico del cine negro “Sombras del Mal” (Orson Welles, 1958).

Con todo, si bien Heston sobrevivió incluso la mentada “maldición del Oscar” en los años 60 desde su protagónico al lado de Sophia Loren en “El Cid” (Anthony Mann, 1961) al clásico de ciencia ficción “El Planeta de los Simios” (Franklin J. Shaffner, 1968) y en los 70s con clásicos de culto como “Cuando el destino nos alcance” (Richard Fleischer, 1973), sin lugar a dudas lo que eclipsó su legado luego de haber sido parte, entre otras cosas, de los actores que apoyaban abiertamente la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, en sus últimos años se deschavetó apoyado a la muy republicana asociación del rifle y cuya postura tristemente evidenció el controvertido cineasta Michael Moore en una entrevista que dejó colgada del ganador del Oscar al Mejor Documental “Masacre en Columbine”, del 2003.

Fue a fines de la semana pasada cuando una noticia cubrió de luto a la comunidad cinematográfica al darse a conocer la muerte el pasado 7 de octubre a los 77 años de edad de Terence Davies considerado, según la crítica, como uno de los más grandes cineastas británicos de su generación. Precisamente fue cuando su ópera prima de 1988 “Distant Voices, Still Lives” ganó el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Cannes que inició su filmografía con el pie derecho con una entrañable historia autobiográfica que incluso el cineasta francés Jean-Luc Godard, en general siempre muy reservado con respecto al cine británico, la consideró como una excepción refiriéndose a ella como “magnífica”.

En relación a ser considerado como uno de los más grandes cineasta británicos de su generación, Davies declaró alguna vez lo siguiente: “Todas mis películas, incluyendo ‘ The House of Mirth´ (2000) fueron hechas con presupuestos muy pequeños y muy modestas intenciones. Todos nosotros fuimos subvencionados por el Instituto Británico del Cine, Bill Douglas, Peter Greenaway, Derek Jarman, Sally Potter y yo. Todo era muy modesto, pero todas aquellas personas tenían una voz que no tiene la gente que hace cine hoy día”.

Sin embargo, contrario a su colega abiertamente gay y transgresor Derek Jarman, Davies también declaró alguna vez: “No me gusta ser gay. Me ha arruinado la vida. Soy célibe, aunque creo que si hubiera sido heterosexual también lo fuera porque no soy guapo y no creo que nadie s ehubiera interesado en mí. Hasta el momento nadie lo ha hecho y el trabajo ha sustituido todo eso”. Y vaya que lo hizo, porque su homosexualidad estuvo plasmada desde sus primeros cortometrajes hasta su último largometraje, “Benediction”, la historia del poeta, escritor y soldado inglés Siegfried Sassoon y que le dio a ganar el BAFTA escocés 2021 a su protagonista Jack Lowden (“Slow Horses”; “The Gold”). Descanse en paz.

