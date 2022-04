Hablemos de Dios 95

Dios, siempre Dios. Palabra, término grande e ilimitado. Lo hemos inventado los humanos para no tener miedo y tener protección. ¿De qué o a qué? De todo y en todo lugar. Los dioses (Dios mismo) fueron creados, imaginados por poetas, lo vuelvo a repetir: nosotros los creamos para liberarnos de nuestros miedos, ataduras y cobardías (diurnas y nocturnas). Temor de lo desconocido, miedo a las fieras salvajes, miedo a la oscuridad y espesura del bosque; miedo a la inmensidad y aparente vacuidad del desierto. Los inventamos para no tener miedo en los caminos poco iluminados y sin luz de luna. Hemos inventado a Dios para el día de hoy, no temer a la asfixia de la luz artificial de las grandes ciudades podridas, donde somos un número más en las estadísticas de muerte o suicidio.

Hemos creado a Dios para nuestra protección divina aquí en la tierra. ¿Qué es la vida, entonces? Algo sencillo y complicado, es cuestión de vivirla. No hay meta, sólo el viaje. Es disfrutarla en el “peregrinaje diario de la existencia”. Aforismo afortunado, no mío, sino del hidalgo saltillense, don Javier Salinas, quien lo ha regalado para editarla aquí.

¿Por qué entonces no la aprovechamos, cuando todos sabemos lo efímera y pasajera la cual es? La vida entonces se va en bagatelas, acometidas sin esperanza, proyectos fallidos, planes jamás aterrizados, y sí, tal vez algunos momentos de felicidad los cuales se evaporan como una voluta de humo en las manos. En fin, la vida se nos va, nos dice Jaime Sabines, en un sin sentido, “entre la borrachera y/ la conciencia,/ entre la lujuria y el remordimiento y el cansancio”.

¿Y Dios? pues es útil en momentos de dudas, cobardía y miedo. Dejo hablar los versos del poeta Sabines: “Nadie puede vivir de cara a la verdad/ sin caer enfermo o dolerse hasta los huesos./ Porque la verdad es que somos débiles y miserables/ y necesitamos amar, ampararnos, esperar, creer y afirmar./ No podemos vivir a la intemperie/ En un solo minuto que nos es dado./ ¡Qué hermosa palabra “Dios”, larga/ y útil al miedo, salvadora!” Los poetas son santos, Jaime Sabines siempre tiene la razón.

¿Creer en Dios, dejarse caer en sus brazos es un acto de valentía o de cobardía? Ya atiriciados de alma, cuerpo y corazón ¿Es buena apuesta “entregarse” a Dios, como dicen los hermanos cristianos? Leamos el poema “Del corazón del hombre” en el libro “La señal” de 1951: “He mirado a estas horas muchas cosas sobre la tierra/ y sólo me ha dolido el corazón del hombre./ Sueña y no descansa./ No tiene casa sobre el mundo./ Es solo./ Se apoya en Dios o cae sobre la muerte, pero no descansa./ El corazón del hombre sueña/ y anda solo en la tierra/ a lo largo de los días, perpetuamente./ Es una mala jugada”.

Ser como dioses. Tratar de jugar a ser dioses. Lo vimos en texto pasado: somos o queremos ser dioses. Ser Dios. Jugar a ser Dios. Por algo de aquella cita bíblica: “Serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses...” (Génesis 3:5). El salmista, Asaf, lo dice claramente: “Vosotros sois dioses”. (Salmos 82:6). La misma bendición (o imprecación, vaya) usted la encuentra en Jueces y en el Evangelio de Juan. Cuestión si usted lo cree, estimado lector.

¿Quién lo dijo? Recuerdo vagamente, creo fue el juglar popular llamado Ricardo Arjona. La frase literal de una de sus canciones, igual, no la recuerdo del todo, va algo así como “beber café es pecado, dicen los mormones...” ¿Es así? Pecado, lo mismo dicen los mormones, los cristianos, los Testigos de Jehová, católicos... ¿Estamos libres de pecado? Al parecer, nadie. Nunca. ¿Entonces qué queda por hacer? Pues una disyuntiva: dedicarse a Dios o los placeres de la carne.

En este caso, dedicarse moroso y todo el tiempo, a recorrer el cuerpo de la mujer amada. Si no amada, si deseada. Esta tesis descabellada mía, la cual para mi desgracia o fortuna (la verdad no sé de cosas morales en este tipo de situaciones), el maestro Jaime Sabines la dejó tatuada en uno de sus poemas del libro “La señal”.

Leamos al poeta: “No hay más. Sólo mujer para alegrarnos, sólo ojos de mujer para reconfortarnos,/ sólo cuerpos desnudos,/ territorios en que no se cansa el hombre./ Si no es posible dedicarse a Dios/ en la época del crecimiento,/ ¿qué darle al corazón afligido/ sino el círculo de muerte necesaria que es la mujer?” Los versos, remate de su texto, son poderosos e invulnerables: “Estamos en el sexo, belleza pura,/ corazón solo y limpio”.

Tal vez y sólo tal vez, lo más cercano a Dios y al paraíso sea la mujer. La fémina con su oloroso y largo cuerpo a nuestro lado. ¿Eternidad, ganas de ser eterno? Lea lo siguiente del poeta lusitano Ledo Ivo, quien al igual a Sabines, exploró a Dios y la eternidad con sus versos y sus ideas. El poema se llama “El hombre vivo”: “Me felicito a mí mismo por ser transitorio./ Siempre tuve miedo de la eternidad,/ ese gran perro oscuro que me olfateaba las piernas y me seguía sin morder./ Aguardando a la muerte como quien espera una carta/ traída por un cartero divino,/ nada tengo para las fiestas del día siguiente./ Toda mi vida fue este esperar sin fin...”

Quemar nuestras naves, gastar nuestra existencia en una sola jugada de naipes... eso es la vida.