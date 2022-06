¿HAY TIRO? SÍ, PERO SI... (II)

En el artículo del pasado jueves externé mi opinión respecto a que si Morena ganó 4-2 en las elecciones, fue porque los líderes del PAN, del PRI y del PRD no han sabido capitalizar electoralmente las pifias de la 4T y la ausencia total de logros de la actual administración.

En el pasado proceso electoral quedó claro que la ley es un traje a la medida para el presidente López Obrador, pues se dio de la forma más descarada un ramillete de delitos sin que nadie haya denunciado la presencia del crimen organizado como fuerza electoral, además de la presencia del gabinete de la 4T apoyando a los candidatos de Morena.

Ante lo anterior ¿habrá “tiro” en el 2024? A diferencia de muchos, y quizás guiado por el optimismo que siempre reina en mí, yo creo que sí habrá tiro, pero si se dan una serie de factores que a continuación enumeraré.

1.- Los partidos opositores deberán llegar al 2024 unidos, y que a dicha alianza opositora se le integre Movimiento Ciudadano. Si bien el PRI a nivel Coahuila es muy fuerte y en mi opinión invencible, a nivel nacional es un partido que carga una loza muy pesada por la fama bien fundada de corruptos y traidores a sus propios candidatos con tal de salvar el propio pellejo y privilegiar su libertad antes de trabajar por la continuidad opositora en sus estados. Algo parecido sucedió en la elección de Hidalgo, donde la candidata Carolina Viggiano Austria no sólo se enfrentó a las fuerzas opositoras de Morena, sino también al gobernador priísta Omar Fayad, el próximo embajador estrella de la 4T. En mi opinión, el PRI podría integrar dicha alianza opositora sólo si convoca a una elección y renueva la dirigencia de su partido. Dos grandes candidatos podrían competir para ser los líderes del tricolor: Enrique de la Madrid y José Narro Robles. Ambos son honestos, dieron grandes resultados desde sus trincheras y han sido críticos frontales al presidente López Obrador, cosa que Alejandro Moreno no se ha atrevido.

2.- Hasta ahora el candidato opositor más fuerte es Luis Donaldo Colosio Riojas. Según la encuesta del Grupo Reforma, el alcalde de Monterrey es el tercer aspirante presidencial más popular y con más posibilidades de ganar, sólo superado por Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Los mexicanos tenemos una deuda especial con Colosio, pues muchos vivimos aquellos días en que su padre fue asesinado tras pronunciar un discurso incendiario, en el que fue especialmente crítico con la herencia que dejaría Carlos Salinas. Muchos criticarán la posible designación de Colosio Rojas argumentando que está muy verde o que no tiene los tamaños para enfrentar a la 4T. Sin embargo, creo que tiene varios factores a su favor: su juventud; es de los pocos que no tienen cola que le pisen; es carismático y cuenta con experiencia al gobernar la segunda ciudad más importante de todo el país. Los actuales alcaldes de Nuevo León deben apoyarlo desde ahora, así como el gobernador Samuel y su gabinete. Desde ahora, la oposición debe centrarse en capitalizar los errores del Gobierno, que no han sido pocos, e impulsar a la figura de Colosio Rojas.

3.- Tenemos un presidente de la República muy hábil como candidato, pero totalmente inútil como gobernante. Ningún logro ha tenido su gestión, la cual se ha reducido a una diarrea verbal, a cien mentiras continuamente repetidas, y a la desaparición de la mayoría de las instituciones que antes garantizaban el presente y el futuro de México. Llama la atención que el hombre que más se quejó de los fraudes en las urnas, es hoy el principal delincuente electoral del país. ¿Y alguien le dijo algo? Hasta el momento muy pocos. Por eso, y recordando aquella campaña exitosísima que recalcaba que AMLO era un peligro para la Nación, la oposición debe responder al presidente con denuncias y campañas de desprestigio para él y su partido. ¿O acaso es poca cosa que López Obrador sea el peor presidente de la historia?

4.- Es previsible que Morena llegue muy fragmentado al 2024. Sólo una o uno puede ser su candidato, y ahorita hay al menos cuatro tiradores. Por otro lado, la sociedad ya se encontrará harta de la inflación; los sueldos que no alcanza para nada y las dádivas insuficientes y por las cuales crecerá sin medida nuestra deuda externa; se romperán todos los récords en violencia y narcotráfico; la gasolina se venderá en más de 30 pesos el litro y será muy escasa; no se terminarán los proyectos de la refinería ni del tren Maya; y millones de mexicanos estaremos ansiosos de sacar a Morena de Palacio Nacional y apostar, como siempre, a la reconstrucción del país. Si lo anterior sucede, no duden que habrá tiro y que lograremos frenar las ínfulas de un dictador de cuarta.

aquientrenosvanguardia@gmail.com