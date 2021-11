Historias reales... y otras, no tanto

La semana pasada se dieron dos estrenos en Netflix de series del género documental, pero también de ficción, que a los pocos días llegaron a estar entre las más populares de la plataforma ... o no.

La primera de ellas se estrenó el martes 23, lleva el título de “Duda razonable: Historia de dos secuestros”, y es el regreso ahora a las plataformas de streaming del famoso abogado convertido en cineasta Roberto Hernández a la exposición de casos de corrupción en el ámbito de la justicia penal mexicana tras su memorable ópera prima del 2011 “Presunto culpable”, ahora centrándose en un grupo de hombres de Macuspana, Tabasco, quienes en el año 2015 fueron injustamente no solo procesados sino culpabilizados de un par de supuestos solo por estar en el lugar equivocado y el momento equivocado, lo mismo que el protagonista de “Presunto culpable”, hasta el momento en que el abogado y cineasta Roberto Hernández se hizo cargo del caso.

Coincidencia o no, pero a como se están dando las cosas con respecto a las alusiones directas al poder judicial por parte del actual presidente de la República, no es casualidad que luego de las reformas realizadas durante el gobierno de Peña Nieto a partir de lo expuesto en el mencionado documental, los relatos que en “Duda razonable: Historia de dos secuestros” se concentran, tienen lugar en Macuspana, Tabasco, lugar de origen del actual mandatario federal, y como dicen por ahí, “el buen juez por su casa empieza”, no podía haber un mejor momento para que un trabajo de este calibre salga a la luz y todavía mejor al momento de escribir estas líneas se encuentre entre los 10 títulos más vistos dentro de Netflix.

Algo contrario sucede al estreno de una serie de manufactura norteamericana estrenada en la misma plataforma el pasado miércoles 24 bajo el título de “Historia Real” (“True Story”), pero que irónicamente es un trabajo de ficción pero en el género del drama que actúa y produce el conocido actor afroamericano Kevin Hart (“Jumanji”) y en donde interpreta a un personaje quizás no muy lejano a él en la realidad de nombre Kid, un comediante que en el punto más alto de su carrera, al ser empujado por su hermano mayor Carlton (Wesley Snipes), a “una noche de copas, una noche loca”, durante una presentación en la ciudad de Filadelfia, el romper la prohibición de bebida que le implica un periodo de rehabilitación le cobrará una muy cara factura.

“Historia Real” es el segundo proyecto al hilo de Kevin Hart para Netflix tras su exitosa “dramedy” que bajo el título de “Ser padre” se estrenó el verano pasado, pero quizás por dejar de lado su fuerte en la comedia para enfocarse más en el drama es que los usuarios de la plataforma cuando menos en México no se han visto atraídos por esta propuesta del actor a diferencia de la anterior, pero es recomendable sobre todo no tanto por su trabajo histriónico en sí sino más bien el de sus actores secundarios como el mencionado Snipes, quien desde las taquilleras películas de “Blade” ha sido visto muy poco en series o películas en general, lo mismo que Billy Zane, el memorable villano de la clásica “Titanic” haciendo un papel breve, pero importante, para la trama.

La serie, además, es creación de Eric Newman, responsable de “Narcos” y “Bright”, entre otras.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com