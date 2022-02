La mirada sur-sur

Esta última semana participé en intensas reuniones en el ámbito del medio ambiente, el turismo, la cultura y la crónica en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Toluca, y en Monterrey en el despertar de una empresa vinculada al entretenimiento; mientras el mundo atestigua en tiempo real la invasión de Ucrania por parte de una Rusia cuyo líder pareciera no tener ética y en torno a la cual la inteligencia artificial de muchos activistas pensantes ha lanzado estrategias para afectar sus comunicaciones internas, mostrando que cuando la injusticia es ostensible hay un rechazo unánime de los ciudadanos planetarios.

Y en medio de las presiones que empujan un nuevo reacomodo mundial, que por supuesto potencialmente afectará a nuestro País, existen temas internos que atañen al patrimonio de algunos Pueblos Mágicos. Por un lado, el hecho de que el INAH prácticamente no tenga “dientes” para encarar el deterioro del patrimonio edificado; por otro lado la cruel realidad del daño que sufren los bosques mexicanos no sólo por la temporada de incendios y por la plaga del gusano descortezador; sino por la apatía de la gente y el cúmulo de gestiones burocráticas que instancias federales como la Conafor exigen para el manejo forestal por parte de comunidades afectadas: me hacen pensar que vivimos una inacción institucional que afecta notablemente nuestro patrimonio integral.

La fundación Mundo Sustentable A.C. ha trabajado desde el 2004 como acompañante del tejido social y medio ambiental de comunidades indígenas, a través de ella, un grupo de activistas ambientales, líderes sociales y académicos han intervenido respetuosamente lográndose en comunidades chontales, rarámuris, nahuas, mayos-yoremes y yaquis vislumbrarse una mejor calidad de vida. La visión principal de la fundación ha sido promover la autogestión de las comunidades, pero finalmente todas ellas requieren de la buena articulación de los gobiernos locales, estatales y federal. Incluso se ha contado para la instrumentación de acciones con la metodología y enfoque del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (Flacam), en donde la gran premisa es la mirada sur-sur, es decir, que los países latinoamericanos debemos “mirarnos” entre sí.

Con esa visión de compartir experiencias invitamos a Víctor Andrés Fratto, experto en temas de conservación de áreas naturales protegidas para ser expositor en reuniones regionales en Huichapan, Hidalgo; Chignahuapan, Puebla; Hermosillo, Sonora, y Monterrey. Fratto radica en Puerto y ha trabajado en la gestión de espacios naturales poniendo el acento en la comunicación y educación ambiental. Actualmente es coordinador para la implementación de la Reserva de Biosfera en la municipalidad de Puerto Madryn, en la Patagonia argentina.

Hace unos años acompañé a Rubén Pesci, filósofo de la sustentabilidad y líder de Flacam, para ofrecer conferencias sobre temas de la sustentabilidad y visité a Fratto en la ANP (Área Natural Protegida) Península Valdés y me maravilló el manejo que se tiene en la colonia de pingüinos.

Justamente Fratto viene a ofrecer sus conocimientos para dar posibilidad a que la ciudadanía mejore sus acciones en las áreas naturales protegidas en las que se sitúan sus comunidades, particularmente en los seis Pueblos Mágicos de la sierra norte de Puebla, en el Pueblo Mágico de Tlaxco, Tlaxcala, así como en la zona boscosa de Calpulalpan y Nanacamilpa, también en Tlaxcala, en donde se ubica el “Santuario de la Luciérnaga”.

Así que realmente vendrán más semanas intensas, pero bienvenidas sean porque la construcción de capacidades en materia de conservación y fortalecimiento del patrimonio integral es lo más importante que debemos propulsar para que los Pueblos Mágicos transiten hacia la sustentabilidad.