La Presea Lobos 2023 de la UAdeC: Siempre dar más del 100%

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de la Unidad Saltillo, que dirige el doctor Julio Saucedo Zul, reconoce a las y los estudiantes destacados en diversos ámbitos. En esta ocasión fueron 57 estudiantes que recibieron una distinción con muy alto significado. Estos estudiantes no sólo cumplen excelentemente con sus responsabilidades escolares, sino que siempre dan mucho más allá del cien por ciento. Sus logros son en el quehacer académico, la innovación, el compromiso social y con su institución, como líderes, en la protección al ambiente, la inclusión e integración social, así como en las actividades artísticas y deportivas. Todo ello habla además de su calidad humana.

Estos jóvenes egresarán como personas altamente capacitadas en su campo y con las habilidades que el entorno laboral demanda; tienen capacidad para adaptarse a los entornos cambiantes. En la entrega de premios de la Presea Lobos, Susana Lucía Estrada Flores habló en nombre de las personas que recibieron los reconocimientos, a continuación transcribo su mensaje: “Nombre común: lobo mexicano. Nombre científico: Canis lupus baileyi. Tipo: Mamífero. Tendencia de la población actual: decreciente. Datos importantes: cuenta con cola larga y orejas grandes. El peso promedio es de 33 kilogramos, su hábitat se puede dar en diversos sitios, desde zonas desérticas y semiáridas hasta bosques. Como familia juegan, duermen y cazan juntos, lo que les da mayor oportunidad de obtener alimento y tener un menor gasto de energía. Por lo general, son animales de hábitos nocturnos... Me permití compartirles algunos datos científicos, acerca de un animal de particular importancia para nuestra institución y para complementar quisiera darles a conocer información sobre una especie, que si bien, no está escrita en ningún libro, revista de divulgación o científica, sí está escrita en mi corazón.

TE PUEDE INTERESAR: El jardín etnobiológico, una alternativa para el desarrollo de Viesca

“Nombre común: estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nombre científico: Estudiante galardonado con la Presea Lobo 2023. Tipo: ciudadano destacado en actividades académicas, innovación, compromiso social, compromiso institucional, liderazgo, protección al ambiente, capacidades diferentes e integración social, actividades artísticas y actividades deportivas. Tendencia de la población actual: creciente. Datos importantes: 1. Aúllan para comunicarse: algunas personas creen que aúllan a la luna, sin embargo, se trata de la comunicación asertiva que realizan entre ellos para transmitir mensajes de justicia, libertad y compromiso. 2. Hay un líder en la manada que se destaca por llevar a su comunidad a cumplir metas en los ámbitos de ciencia, tecnología y humanidades. 3. Juntos en la crianza: poseen un sentido de pertenencia a la Universidad Autónoma de Coahuila que los impulsa a acoger a los lobeznos en un signo de solidaridad. 4. Mudan su pelaje: son capaces de adaptarse a los cambios que la sociedad presenta y mejor aún, contribuyen a ella en la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad. 5. Son indomables: ante las adversidades no hay quien los pare, no descansan, hasta cumplir sus metas logrando distinguirse por su formación académica, ética, cultural y deportiva.

“Queridos lobos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, felicidades por ser el orgullo de nuestra manada, por su esfuerzo constante y lleno de pasión en cada una de las actividades realizadas dentro de la Unidad Saltillo. Que este reconocimiento sea para ustedes una fuente más de inspiración, un motivo de agradecimiento hacia Dios, sus padres, amigos, maestros y para nuestra Máxima Casa de Estudios que nos cobija en la formación integral que nos brinda.

“Los invito a seguir formando parte de esta gran familia, sigan creciendo en las oportunidades que la universidad nos brinda: programas de licenciaturas, ingenierías, centro de idiomas, grupos deportivos, artísticos, ambientales, programas de maestría y posgrado.

“No olviden de aullar fuerte siempre para transmitir un mensaje de esperanza, de liderar con amor, de acoger con responsabilidad, de mudarse de lo malo para cobijarse de metas, sueños y compromisos; y sobre todo no olviden de ser indomables, de ser felices. En nombre de mi manada, agradezco a cada una de las personas que nos motivan cada día y a nuestra tan querida Universidad Autónoma de Coahuila”.

jshv0851@gmail.com