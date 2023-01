Gente amable como usted la cual hoy me lee, me preguntan de un detalle, ¿llegó el doctor Víctor S. Peña a nuestro encuentro de almuerzo por Navidades el pasado 24 de diciembre? Con la fortuna de Dios, sí, sí llegó. Raspado y apenas, pero llegó. ¿Cuánto tiempo lo iba a esperar en caso de que tardase o de plano, no llegase? No lo sé. Lo esperaría por siempre de ser preciso. La amistad es algo para la ...