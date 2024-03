A una semana del 8M... No he participado en ninguna marcha, lo cual no significa que piense que no sirve marchar. También sirve pintar y protestar y hacer carteles y ausentarnos del trabajo y de los lugares comunitarios y hacer eventos con música y poesía y tener charlas y conferencias. Todo sirve. Como cada año, existen críticas y quejas, juicios y todo tipo de comentarios. ¿Qué pienso yo? Me he tardado mucho en tener una postura. Sí, eso significa que he sido poco solidaria hasta hace un par de años. A veces no peco de no entender algo que no me ha tocado en carne y hueso. Y, por suerte o algo así, poco me ha tocado. Pero he escuchado mucho. Al escuchar, me he dado cuenta de cosas que hubiera querido ignorar.

Luego recuerdo mi infancia y juventud. 1968 y años aledaños. Violencia racial y política. Desde mucho tiempo antes, una guerra civil que tenía como parte de sus propósitos el tema de la economía basada en la mano de obra de esclavos. Desde siempre, sectores de las sociedades han luchado por lo que perciben como justicia e igualdad. La historia ha dejado de sonar en nuestros oídos, y tal vez por eso, cuando las mujeres arman marchas y pintas, lo ven algunos como excesivo, o fuera de lugar.

Me he sentido ofendida ante los comentarios burlones (no ante opiniones expresadas de manera directa y honesta). Una publicación que muestra a mujeres limpiando las pintas que dice, “Feliz 9 de marzo a las verdaderas mujeres.” Esas mujeres no escogieron estar allí, es su trabajo. ¿Eso las hace “verdaderas mujeres”? Es un término que no entiendo y me trae recuerdos de una película que recomiendo ampliamente, “La sonrisa de Mona Lisa” con Julia Roberts. O bien “Stepford Wives” en su versión original (1975) o la más reciente con Bette Midler y Nicole Kidman.

“Estudia para que no pienses que dañando la ciudad vas a cambiar al país.” Recomiendo que quien piensa eso estudie la historia. Todo lo que ha hecho la humanidad ha sido a través de lucha. Tal vez pensamos que a estas alturas deberíamos ser más “civilizados” – ojalá.