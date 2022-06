Las próximas elecciones

El proceso electoral del próximo domingo es importante, lo hemos señalado en este espacio, lo que está en juego no es poco. Las encuestas vaticinan el triunfo del partido Morena al menos en cuatro de los estados en los que se elegirán gobernadores. De cumplirse los pronósticos el partido de “Juntos haremos historia”, alcanzaría 22 gubernaturas, agregadas, si se dan los triunfos del domingo a las 18 ganadas a pulso, porque en éstas AMLO no aparecerá en las boletas de votación.

Esta elección es un antecedente hacia la elección de 2024, por ello ha sido fundamental que Alito, dirigente del PRI, haya perdido el foco en su defensa al no aguantar la metralla, al no administrar la posible derrota mediante la negociación por Hidalgo.

El resultado es deplorable para el otrora invencible, según parece, el PRI perderá todo. Ante los números, Alito olvidó cómo conectar con la ciudadanía y cómo presentar candidatos medianamente atractivos. Una banderilla más a un toro muy mareado en la arena, con mucha sangre perdida y pullas debilitantes.

Por su parte, Morena defiende un gobierno de austeridad económica y nacionalista, el Estado de bienestar, el indigenismo, el principio de no intervención y el combate sin tregua a la corrupción, entre otros.

Por otro lado, en la elección del domingo próximo la oposición aliada en Va por México, PAN-PRI-PRD, mostrará su capacidad de movilización y sus talentos e inteligencia de operación ante un rival que crece con victorias contundentes y tajantes; hasta ahora la oposición de la triada ha dado muestras de ser pobre, débil, frágil, que no ha trabajado lo suficiente, que olvidó cómo conectar con la ciudadanía y cómo presentar candidatos medianamente atractivos, se muestra que esa coalición no es suficiente para ganar, vive mareada por el ayer. La cuestión será, ¿qué quedará del PRI para enfrentar las derrotas?

Por su parte, el PAN probablemente perderá Quintana Roo y Tamaulipas, según se pronostica, y ganará Aguascalientes, pero tampoco se visualiza que tenga contacto fuerte con la ciudadanía, no tiene discurso certero, su vínculo con el PRI le sabe amargo, no quiere aceptarse como lo que siempre fue, el PRIAN, y qué decir del PRD, lo hemos dicho, ya no queda nada de lo que fue y ahora se vende a cualquier postor.

El cierre de campañas en Hidalgo, cuyo competidor morenista es Julio Menchaca, alcanzó una asistencia aproximada a los 40 mil simpatizantes y según las encuestas, con una preferencia de 49 por ciento, mientras que Carolina Viggiano, candidata de la coalición Va por México, logró el 26 por ciento, según el observatorio electoral C&E Research, Viggiano terminó campaña en el municipio de Huejutla con una aproximación de 12 mil personas, las diferencias dicen mucho.

El domingo por la noche el INE presentará el PREP, que son los resultados preliminares de los datos ofrecidos por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo, será interesante estar pendientes de los datos provisionales presentados por el instituto.