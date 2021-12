Lo ‘mejor’ del ‘streaming’ 2021

“Esta lista no es un ‘top’”, para decirlo a la manera de Dross.

No pretende ser ni con mucho un recuento de “lo mejor del 2021”, dado que de ninguna manera soy un parámetro estándar como espectador. Y no es que me considere muy especial o sofisticado; le repito por enésima vez que simplemente no conecto ya tan fácil con las nuevas tendencias de la industria del entretenimiento, así que es ya un verdadero milagro cuando termino una serie completa o no dejo una peli inconclusa.

Le pido dispense el título de esta colaboración, pero es que si le ponía “las series que sí terminé de ver este año”, probablemente usted ni se habría molestado.

Pero, aunque no pretendo dictar de ninguna manera que es “lo mejor...”, podría colarse por allí algo de lo más destacado y más finamente logrado. Sirva pues, no como guía, sino como tópico de discusión por si algún día no muy lejano usted y yo nos encontramos y no tenemos otro remedio que ponernos a conversar.

PRETEND IT’S A CITY (Supongamos que Nueva York es una Ciudad. Netflix).- El director Martin Scorsese nos ofrece la peculiar visión de la escritora Fran Lebowitz sobre diversos tópicos relacionados con la vida en la Gran Manzana. No es mas que una serie de charlas, entrevistas y disertaciones apenas hilvanadas por el amor a NY. Pero es imposible no caer hechizado por la encantadora misantropía (con un marcado desdén hacia los turistas) y la simpatiquísima mordacidad de Lebowitz, tan divertida y pintoresca que es fácil olvidar que es una persona real y no un personaje.

INVINCIBLE (Invencible. Amazon Prime).- Quizás a estas alturas de la vida usted esté tan fastidiado como yo de las historias de superhéroes. Pero esta serie animada tiene suficientes puntos de interés como para darle su oportunidad: Una trama truculenta, situaciones adultas, conflictos existenciales y familiares y hasta un toque de ‘gore’, violencia extrema con mutilaciones y destripamientos cortesía del poder infinito de Omni Man (J.K. Simmons).

COLIN IN BLACK & WHITE (Colin en Blanco y Negro. NETFLIX).- El ex quarterback de los S.F. 49ers, Colin Kaepernick, es cosa seria: No sólo es un super atleta, es además un serio activista comprometido principalmente con las inequidades que al día de hoy sufre la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Por esta causa fue que comenzó a arrodillarse durante el Himno Nacional, previo a los partidos de NFL (cosa que mucho ofendió al zoquete de Trump). La serie alterna una muy dinamica dramatización de los años escolares de Colin, en los que experimentó diversas tonalidades de racismo, desde uno disimulado y “polite”, hasta francas agresiones y discriminaciones que delineraron su carácter y preocupación por los derechos civiles. Al mismo tiempo, el propio Kaepernick nos ofrece su comentario sobre la segregación sistémica en la sociedad norteamericana y de la cual deberíamos todos aprender algo.

RESERVATION DOGS (Perros de Reservación. HULU).- El increíble Taika Waititi escribe y produce este pequeño retrato sobre una comunidad nativa americana de Oaklahoma, con seguimiento a cuatro adolescentes que delinquen y se meten en problemas con la meta de salir del pueblo y hacer vida en Los Angeles. En sus correrías, se pondrán en contacto con sus raíces, sus traumas familiares y con su propia identidad, y aunque es un drama, todo está en clave de humor. Para México creo que está disponible por Star + o F/X. No me queda muy claro, sorry.

SOMOS (Netflix).- Ya dediqué un artículo o dos a esta serie que es todo un logro, pues alguien por fin nos explicó lo sucedido en Allende, Coahuila en 2011, ya que ni las autoridades locales o federales jamás se han pronunciado sobre estos acontecimientos con la debida gravedad. Mucho menos se ha hecho el menor guiño a la justicia. “Somos” es la disección de un genocidio con incontables culpables y que sin embargo sigue impune. Una maravillosa dramatización basada en hechos (no en especulaciones) recabados por un serio y completo trabajo periodístico.

GET BACK (Disney +).- Se ha dicho de todo sobre esta docu serie que rescata el material inédito sobrante del corte que hace medio siglo se lanzó como “Let it be” y que seguía el proceso creativo de The Beatles, desde la composición, hasta la grabación y mezcla de un disco, con una presentación en vivo de los temas.

Casi todos los comentarios han sido positivos, porque creo que nadie se quiere ganar una horda gratuita de malquerientes, ya que todo lo relativo al cuarteto constituye algo sagrado para mucha gente.

Creo que como documento Get Back es invaluable, pero como producto de consumo masivo es sólo para los fanáticos más rabiosos entre los que me incluyo. Y es que no será fácil para los menos versados ver a los ‘Bitles’ durante casi nueve horas discutiendo por esto y por aquello, pegándole duro a las mismas cinco canciones hasta que más o menos comienzan a sonar decente; y al mismo tiempo estar ‘cazando’ los “easter eggs”. Pero para quienes tenemos el bagaje, los antecedentes y hemos establecido esa confianzuda familiaridad con este universo, es toda una delicia, un sueño húmedo hecho realidad. ¡Gracias, Peter Jackson!

Ahora le suplico, lector alcoholizado, lectora enfiestada, lectore atolondrade, refúteme por favor estas apreciaciones y hágame saber sus propias recomendaciones, que no sean “El Juego del Calamar”, por favor.