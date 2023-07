De acuerdo a los estoicos, específicamente de acuerdo a Zenón de Citio, idiotas son las personas que se ocupan solo de sí mismas, sin importar el bien común. Esta es una de las ideas que compartió tres siglos antes de la era cristiana el filósofo de origen fenicio.

Y aún considerando lo complejo que resulta citar a Zenón, quien como Aristóteles y otros filósofos de la época, estaba a favor de la esclavitud y colocaba a la mujer un un lugar custionable, lo cierto es que me parece adecuada esta definición.

Sin embargo, si se me permite un anacronismo y una digresión, esta definición de idiota se basa en el privilegio, ya que la tan admirada democracia que nos sostiene se sustentó en el trabajo de hombres, mujeres y niños esclavos, ergo, desde el siglo XXI escribo para el disgusto de muchos, que idiotas también serían los propios estóicos quienes formaban parte de la ciudadanía griego, es decir, de los privilegiados, quienes consideraban que esos otros, los esclavos naturales o por necesidad que eran agricultores, orfebres, flautistas, carniceros, estaban a cargo de lo vulgar (lo material y su técnica) y tenían prohibido ocuparse del discurrir filosófico o de las bellas artes.

La actual civilización democrática está sostenida como desde sus orígenes, en el trabajo de trabajadores y obreros mal pagados. De gente traída de otros sitios siempre, llevada en contra de su voluntad o aprovechando la necesidad y lo precario de sus vidas. Esto es algo similar a la esclavitud, que por cierto, persiste en algunas regiones del planeta.

Ahora, entre los multimillonarios es comprensible que utilicen el pensamiento estoico, en el sentido relativo a que pertenecen a segmentos privilegiados. Así, empresarios y oradores de redes sociales, caminan largas distancias desde su casa a su empresa y hacen una sola comida al día, esto que en Latinoamérica y en fin, en el mundo global pulverizado, no es un acto estoico, se le llama pobreza.

El padre de la historiografía africana independiente, el escritor, antropólogo, físico nuclear y político Cheikh Anta Diop, reclama a Aristóteles que si bien se formó con sacerdotes egipcios negros, agradeciera en su libro sobre política las enseñanzas de sus maestros, excluyendo al extranjero por no saber griego y al negro, precisamente por ser negro.

Como se ve, en la sociedad ateniense fue necesaria la esclavitud para que los hombres libres pudiesen administrar la polis y al dedicarse a filosofar.

Aristóteles escribió en el Primer Libro de la Política, específicamente en el apartado De la esclavitud, algo así: “el esclavo lo es por naturaleza porque, siendo una propiedad, un instrumento, no se pertenece a sí mismo y necesita quien, distinto de él específicamente, lo maneje. Mientras que “llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro”. Solo con la esclavitud fue posible que los hombres libres tuvieran a cargo imperios o grandes cosechas.

¿Cómo deshacer lo hecho, lo leído o lo vivido? No es posible. Lo que sí, se puede editar, mezclar, ocultar, negar o cuestionar. Aún y cuando esta filosofía helénica haya sido y sea de facto, nuestro alimento, las revisiones de las bases de la filosofía nos obligan a reflexionar que están por un lado plenas de pensamiento que ilumina y al mismo tiempo han sido escritos sobre un sistema de poder excluyente.

Sin embargo, claro que con otra mirada, da luz el libro Ética a Nicómaco que escribiera Zenón de Citio, del cual cito un fragmento: “el que no encuentra placer en las acciones virtuosas, no es verdaderamente virtuoso, lo mismo que no se puede llamar justo al que no se complace en practicar la justicia, ni liberal al que no se complace en actos de liberalidad, y así de todos los demás”.

El vocablo esclavo es un présamo del latín esclavus, que proviene del griego sklávos que significa ‘esclavo’o ‘eslavo’. Es interesante ya que deriva de slovēninū, nombre que se daban a sí mismos los pueblos eslavos, víctimas de la esclavitud.