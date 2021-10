$!Los prietitos del arroz

Viene esto a colación porque a pesar de que desde antes de las elecciones hubo muchos extraviados que decían que Samuel podría ganar las elecciones, más no llegar a la gubernatura, en mis columnas les llevé la contra.

Su grosería me valió madres porque yo quería platicar con él y con el resto de los comensales.

Malaquías se ofuscó y me “invitó” a que si quería, podía irme a otra mesa.

Por respeto, para no dejarlo en la ruina y porque no soy apostador, no le tomé la palabra, pero le reiteré que Samuel llegaría sin problema al Palacio de Cantera, y subrayé verbalmente lo que hoy hago en mi texto.

Con seis testigos de por medio, cuando dije que Samuel tomaría protesta como gobernador ayer 3 de octubre, me dijo que apostaba lo que yo quisiera a que eso no sucedería.

En una comida a la que fui convocado -que no invitado, porque pagué mi cuenta- departí mesa hace un mes en “La Escondida” con Malaquías Aguirre, a quien se le reconoce como el hombre en el que más confía Andrés Manuel en Nuevo León.

Y contra lo que escriben algunos colegas, a mí me gusta que Mariana Rodríguez sea parte formal del gabinete emecista. Con ella ahí en el primer cuadro de Samuel, se le da honor a quien lo merece. Se la partió al lado de su esposo, todo el tiempo estuvo al lado de él, lo apoyó e invirtió su capital social.

ALDO

Eso no obsta para que conste que reitero mi total desacuerdo con que Aldo Fasci forme parte del equipo de un gobernador que nos prometió en campaña que echaría pa´fuera a la vieja política.

Aldo no es de la vieja política, es de la peor vieja política de que se tenga memoria en NL, porque su incapacidad para darle seguridad a la población, está más que probada, por más que culpe a que no le dieron presupuesto.

Que salvó el pellejo porque una de sus hijas está casada con Mike, el chavo maravilla detrás de la campaña de Samuel, es uno de los argumentos que he escuchado con frecuencia.

No me lo trago.

Le voy a dar un voto de confianza a Samuel al decir que lo va a mantener en el puesto de aquí a diciembre o un poquito más, porque siempre será mejor pedirle cuentas a un subordinado, que a un fugado.

Si lo dejaba fuera de su gobierno, al empezar a brotar las tepocatas de inseguridad, capaz de que Aldo abandona su casa de la Colonia Alta Vista y pide asilo en la isla Nosy Be, de Madagascar, que no tiene tratado de extradición con México y donde a pesar de que le gusta que lo vean, allá Nosy Vería por ningún lado.

Sería una guarida ideal para él porque en esa isla todo se mueve al ritmo de “mora mora”, “despacio despacito”, que la forma en que se mueve en sus oficios.

CARLOS

Creo que Samuel mantendrá a Carlos como Tesorero porque como seguramente van a salir tepocatas presupuestales, es mejor tenerlo como subordinado que como contratado en otra parte. Carlos es muy bueno y si los números no se le dieron fue por la propensión del gobernador saliente a “enfriar” en hieleras y no en refrigeradores los recursos del erario.

(Lo siento, pero esta alusión es solo para los protagonistas en el trafique de lana en efectivo que salió de la SEP y de otras dependencias hacia los bolsillos de funcionarios encumbrados del saliente gobierno).

POLLO, EL EX PRIYISTA, EX MORENISTA Y PRÓXIMAMENTE EX EMECISTA

Marco González se coló a algo que se llama “Secretaría de Campo y Desarrollo Regional”.

En el campo viven los chapulines y eso es lo único que liga con su flamante puesto al ex priyista, ex morenista y próximamente ex emecista.