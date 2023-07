Los recuerdos concretos y sinceros son el mayor consuelo

Chimamanda Ngozi Adichie, en su libro Sobre el duelo, nos habla sobre el duelo por la muerte repentina de su padre. Ella nació en Nigeria en 1977, es escritora y dramaturga feminista. Sus discursos de carácter feminista, la han convertido en una gran figura del movimiento. En su texto, donde nos muestra la naturaleza del dolor, nos expresa: “La pena no es diáfana; es sólida, opresiva, una cosa opaca. Pesa más por las mañanas, después de dormir: un corazón plomizo, una realidad terca que se niega a moverse”. Y agrega que lo más reconfortante para afrontar su pena fueron “los recuerdos concretos y sinceros de quienes le conocieron, son mi mayor consuelo y me conforta que se repitan las mismas palabras: honesto, sereno, amable”. Con motivo de la repentina muerte del secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, varias personas me expresaron sus “recuerdos concretos y sinceros”, a continuación los comparto. Eva Kerena Hernández Martínez me escribió: “De verdad que la partida del secretario general me dejó helada, como lo dice en la nota, qué cosas tan crueles a veces pasan, tan rápido e inesperado, le doy por este medio también a usted el pésame, sé que era un colaborador muy cercano”. Blanca Nayelli Gómez Aguilera, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me comentó: “Muy lindas palabras las que le expresó a su amigo. Mis más sentidas condolencias para la familia y comunidad universitaria”; también la directora del IDEA de Saltillo, Violeta Cedillo Rodríguez, me compartió: “¡¡Una sacudida muy fuerte para todos!! Extrañaremos mucho al ingeniero Miguel. Se le quería y se le quiere mucho en el IDEA. Siempre amable”. La doctora Laura Fabiola Núñez Udave, de Trabajo Social, manifestó su preocupación: “Qué buena reflexión, definitivamente todos los que fuimos contagiados por COVID, pensamos en las secuelas que podemos tener y la gravedad de ellas. Descanse en paz. Ojalá que ya no se pierdan más vidas a causa de este virus”.

Otras amistades también me escribieron sus recuerdos. Dalila Valdés Rodríguez tecleó: “Todos los universitarios que tuvimos la oportunidad de compartir y coincidir con Miguel, nos sentimos muy tristes. Me encantó su remembranza en su honor”. Y la directora de Economía y Mercadotecnia de Torreón, Grace Aileen Ruiz Santoyo, me manifestó: “Ingeniero, sus palabras están llenas de respeto y cariño hacia el ingeniero Miguel. Hace poco tiempo bromeaba con ustedes, sobre la foto en la que tienen corbatas iguales, diciéndoles que eran alumnos de la misma secundaria. Este suceso es el claro recordatorio de que estamos de paso, por eso no quiero perder la oportunidad de decirle. Gracias por su amistad y cariño, lo quiero mucho”. Betty López, de Asuntos Académicos, se expresó así: “Duele la partida del ingeniero Miguel Ángel, de quien recibí un trato siempre amable y atento”. Y la doctora Liliana Acuña, de Odontología Torreón, comentó: “Muy triste la pérdida de personas queridas a temprana edad. Muy interesante el análisis de las secuelas de esta enfermedad, definitivo, a muchos nos cambió la vida. No sólo en pérdidas (Óscar Rodríguez Villarreal, ex director de Odontología), sino en devastadoras secuelas”. La directora de Escuela Artes Escénicas, Angélica Margarita Barrera Caballero se expresó con las siguientes palabras: “Lamentable pérdida, rector. Hoy estamos y mañana no. Así es la vida, en un cerrar y abrir de ojos se nos va. Al secretario lo vi un par de semanas antes de su partida. Me comentaba que se sentía muy cansado, pero como siempre, con toda su disposición. Me acompañó en gran parte del proceso de elección para directora. Era muy grato hablar con él. Me inspiraba confianza y seguridad. Lo voy a extrañar. Y para Sergio Almaguer Beltrán, su compañero en el Ateneo, se queda en el recuerdo el amigo Miguel”.

Jana Serranova, se remitió al poeta inglés John Donne: “Nadie es una isla, nadie está completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa solariega de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas; están doblando por ti”.

