¿Estrategia legal? Rumoran que Sergio Andrade fingió su muerte en España

Realmente nunca se ha olvidado el famosos caso Trevi-Andrade, sin embargo, con el paso de los años los involucrados han podido retomar sus carreras o sus vidas. Algunos de ellos con el estigma de inocentes o culpables, uno de ellos es principalmente Sergio Andrade, el cuál de acuerdo a Wikipedia falleció hace días en México.

Fue desde el programa que se transmite en YouTube, Chisme No Like que que se dio a conocer la supuesta muerte del ex compositor.

En el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani se mostraron algunas capturas de pantalla de estos movimientos, pero a este 26 de junio ya no aparece que Sergio supuestamente falleció el 21 de junio.