¡Pa´su madre!

Les platico: Sí, de todo México y del extranjero jalaron pa´Monterrey más de cien mil amantes de la música, de todas las edades y de todos los gustos a uno de los festivales musicales consentidos, el “Pa´Norte” en su edición 2022.

En medio de una de las sequías más prolongadas de que se tenga noticia y teniendo como marco a la sierra de Santiago humeando y humeante, el primer día de los dos programados de este evento fue una Torre de Babel, no idiomática, pero sí de acentos de los más variados que existen en este vapuleado País.

Los chilangos, los costeños, los pipopes, los tabaqueños (tabasqueños, por cómo se comen la “s”), los jarochos, los culiches, los cachanillas, los porteños, los sonoritas, y entre todos ellos, los regios, los anfitriones, divididos todos -por supuesto- en fifis/chairos, patriotas/traidores, liberales/conservadores, merced a las ”clasificaciones” puestas de moda por nuestro señor presidente en turno.

Géneros musicales para todos los gustos, edades, colores, sabores, sexos (ya hay más de dos, que conste) preferencias, oficios y beneficios.

Monterrey, su área metropolitana y hasta Saltillo y comarcas anexas, están rebalsadas de gente. Debería Monterrey de estarlo también, pero de agua, mas no es así, por más que algunos políticos, santones de la IP, empresas, nombres privados que se mueren por hacerse públicos, anden por ahí haciendo alarde de que ya, por favor Samuel, tómate toda el agua de mis chingos de pozos que quieras.

“Ándale, Samuel, y luego por favor mencióname, por el amor de Dios, porque quiero ser diputado, senador, alcalde, gobernador o de jodido por ahí un puestecillo para saciar mis ansias de novillero”.

LOS OPORTUNISTAS QUE SIEMPRE HAY

Eit, oportunistas, si de verdad quisieran ayudar -nomás ayudar- pondrían los pozos “privados” de sus chingos de hectáreas, al alcance de las desaforadas hordas de Agua y Drenaje que andan agujereando la tierra por todos lados en busca del vital líquido, al que yo llamo hoy “oro transparente”.

Eit, oportunistas, el que quiere ayudar lo hace desde el pedestal del anonimato y se olvida de treparse al ladrillo mareador de la fama buscada; se olvida de la jarana, la verbena y el argüende de las “malditas” -no benditas como las califican algunos mamones- redes sociales.

¡PRIMICIA, EXCLUSIVA, READ ALL ABOUT IT! PRIMERO AQUÍ...

Por lo menos en el festival “P´al Norte 2022” hay por todos lados y en todas sus presentaciones, friegos de agua convertida en cerveza de las marcas del antes bendito y hoy maldito diablo pipope que -léanlo aquí primero que en ningún otro lado- YA NO ES EL PRESIDENTE FUNCIONAL DE LA CERVECERA REGIA/HOLANDESA.

Quizá lo sea todavía en las migajas de la operación a que lo tiene castigado y relegado su suegrita, pero de que manda, ya no manda, y de que está aquí, ya no está aquí, pues nomás a ratos se deja venir desde España, nomás pa taparle un poquito el ojo al macho.

¿Verdad que así es porque así tenía que ser, abogado Alonso Aguilar Zinser?