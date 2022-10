Quienes han leído con detenimiento la propuesta de Ley de Gobiernos de Coalición –que formalmente presentó en el Congreso el grupo parlamentario que encabeza Mayra Valdés– hacen una observación interesante respecto del texto: no tendría que esperarse al inicio de la próxima administración para ver nacer el primer producto de dicha legislación en Coahuila. Y es que, como la norma –de ser aprobada como está– no está vinculada a los procesos electorales, sino que deja enteramente en manos del Ejecutivo la decisión de integrar un gobierno de coalición en cualquier momento, nada impediría que Miguel Riquelme negociara con los futuros aliados del PRI en las urnas que el último tramo de su sexenio se diera en cohabitación con ellos, lo cual –tal vez– volvería más atractivo y sólido el acuerdo para luchar juntos por los votos el año próximo. El pero –porque siempre hay un pero– es que al establecer un gobierno de este tipo hay que entregarle puestos en el gabinete estatal a los aliados y eso obliga a preguntar: ¿quién de los actuales titulares de las secretarías del gabinete está dispuesto a “sacrificarse” en aras de incrementar las posibilidades de triunfo en las elecciones de 2023?

LOS MORENOS

Ha pasado más de una semana de los hechos y en Morena siguen sin querer hablar del elefante que está en medio de la sala: el asesinato de Salvador Llamas Urbina en un restaurante de Jalisco y sus implicaciones. Pero como en política el silencio de unos no provoca que el resto los secunde, el vacío se ha llenado con toda suerte de especulaciones que solamente contribuyen a consolidar la hipótesis de que el consejero nacional de Morena, alto funcionario municipal en Jalisco y colaborador en el proyecto político de Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila, era en realidad alguien con un perfil poco claro, sobre todo en lo referente a su flujo de cash que, a decir de quienes lo trataron, no tenía rubor alguno en exhibir frente a propios y extraños. Circulan versiones, por cierto, de que durante alguna de sus visitas a Saltillo o Torreón, cuando era invitado a restaurantes, hoteles o casas particulares que le agradaran, preguntaba cuánto costaban y ofrecía adquirirlos de inmediato. Hay voces locales morenistas a las que preocupa la ausencia de deslindes pues consideran que el silencio local no ayuda en nada a su proyecto, de cara a las elecciones locales.