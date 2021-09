Politicón: A buen santo

I. A BUEN SANTO

A buen santo se arrima el delegado de la Secretaría del Bienestar, Reyes Flores. Dicen que estuvo dando el Grito de Independencia en Parras con el alcalde Ramiro Pérez, el de menor popularidad y mayor rechazo en toda la historia del Pueblo Mágico. Se ve que le van quedando pocos amigos Reyes después de hacerse al bando de los perdedores de Ramos Arizpe. Para nadie es un secreto que Ramiro saldrá por la puerta trasera por su desastrosa administración. Todavía en afán provocador, cuando se empezó a tocar el Himno Coahuilense al final de la ceremonia, ordenaron detener la música.

II. VACUNACIÓN A MENORES

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se está ganando las simpatías de los neoloneses con el trabajo previo -todavía no asume- del programa de vacunación transfronteriza, el cual consiste en llevar a vacunar a trabajadores a Estados Unidos. Pero lo mejor es que ahora anunció que en McAllen consiguió vacunas para menores de 12 a 18 años de edad. Está dejando mal parados a muchos.

III. SIN INVERSIÓN CARRETERA

El gobernador Miguel Riquelme hizo ver ayer que Coahuila tiene tres años sin inversión en carreteras, pero todavía peor, tampoco en conservación de las existentes. De hecho, el mismo delegado de la SCT en la entidad, Juan Pablo Martín del Campo, ha confirmado que este estado es el que tiene el índice más bajo de inversión en conservación de vías federales de todo el país. No se sorprenda, más bien reflexione. La salida que la administración estatal proyecta son inversiones a través de Asociación Pública Privada (APP) para hacer los libramientos necesarios para el Corredor Económico del Norte. Otra vez el estado va a demostrar cómo se trabaja.

IV. LUZ VERDE

Que la Comisión Nacional del Agua y el municipio ya están en sintonía o de acuerdo para empezar obras inducidas o complementarias, las cuales se deben realizar antes de empezar con el proyecto que evitará las inundaciones del sector norte del área residencial. Virgilio Verduzco, titular de Obras Públicas en Saltillo, sostuvo una reunión con gente de Conagua y ya hay luz verde para mover primero las líneas de agua y gas natural del sector.

V. EN ALERTA

El problema de la migración está dejando a cientos, quizás miles de personas, en la frontera de Coahuila y otros municipios, esperando la oportunidad de recibir asilo político, o bien, cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Ayer corrió como reguero de pólvora la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott de cerrar los cruces fronterizos -horas después la medida fue revocada- por la alta concentración de migrantes en el lado mexicano. Del Río y Eagle Pass, colindantes con Acuña, de Roberto de los Santos, y Piedras Negras, de Claudio Bres, son de los puntos que están en amarillo, casi rojo. La problemática avanza de tal manera que puede convertirse en una bola de nieve e impediría cumplir los planes de abrir la frontera para el comercio y otro tipo de cruces con México.

VI. UN CONTRASENTIDO

Lo que resulta un contrasentido es que en Piedras Negras, de Claudio Bres, la iniciativa privada pida ya abrir los puentes. Morris Libson, del Consejo Económico de esa ciudad, dice que ya se cumplió con la vacunación de menores y demás personas, de tal manera que la exigencia de Estados Unidos, está saldada. Morris no contó con la desventaja de tener una alta concentración de migrantes esperando eso, la apertura de la frontera, y menos vigilancia.

VII. INCUMBENCIA

Mientras que la frontera mexicana con Estados Unidos está inundada de migrantes de varias nacionalidades y la Guardia Nacional nomás no puede con el paquete de contener a las personas que están entrando por el sur del país y otros puntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador atiende asuntos internacionales que no son de su incumbencia. En su discurso de ayer ante militares pidió a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que levante el castigo a Cuba, porque tenía como acompañante a Miguel Díaz-Canel, todavía mandamás de la isla. Las críticas no se hicieron esperar, porque primero hay que poner orden en este territorio, y después, si queda tiempo y es diplomáticamente correcto, tratar de arreglar al mundo.

VIII. BLINDAJE

De nueva cuenta, las fuerzas de seguridad que conforman el Operativo Noreste impidieron el paso de grupos criminales por la frontera entre Coahuila y Nuevo León. En lo que sería el quinto hecho de violencia en las últimas tres semanas, nueve presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos policiacos y del Ejército. Hasta ahora, las fuerzas de seguridad han demostrado que no cederán terreno ante estas irrupciones.

IX. SIN CONSECUENCIAS

Luego de la resolución del Tribunal Electoral, de Sergio Díaz, en la cual le dan para atrás de manera momentánea a la pérdida de registro del partido UDC, de Lenin Pérez, se han levantado muchas suspicacias hacia el Instituto Electoral, de Gabriela de León. En realidad, los magistrados vieron más los errores del IEC que cualquier otra cosa. Lo anterior dio pie a pensar si en realidad el mismo instituto le echó la mano a los udecistas -por eso Lenin hablaba con tanta seguridad de no perder el registro-, o la orden de la equivocación vino de otro lado. El caso es que por un lado el Tribunalito está abriendo la puerta a que en la elección de alcaldes no se pierda el registro, y también a que en el IEC trabajen con desaseo sin una sola consecuencia.