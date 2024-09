Los mejores documentales para conocer sobre el atentado de las Torres Gemelas

2. “102 Minutes That Changed America” (2008)

Este documental de History Channel recrea los 102 minutos que transcurrieron entre el impacto del primer avión y el colapso de la segunda torre. Está compuesto enteramente de imágenes de archivo grabadas por personas que vivieron el ataque desde diferentes partes de la ciudad. Al utilizar grabaciones caseras, llamadas telefónicas y transmisiones en vivo, “102 Minutes That Changed America” permite que el espectador experimente el caos y la confusión de ese día desde múltiples perspectivas.

3. “The Falling Man” (2006)

Uno de los documentales más conmovedores y a la vez polémicos sobre el 11S es “The Falling Man”, dirigido por Henry Singer. El documental explora la impactante imagen de una persona que cayó de una de las torres, una de las fotografías más reconocidas del 11 de septiembre. La película aborda el debate ético y emocional detrás de esa imagen y busca identificar quién era ese hombre. Es una obra profunda sobre el dolor y el luto tras la tragedia.

4. “Inside the Pentagon” (2016)

Aunque la atención mediática del 11 de septiembre se centra en las Torres Gemelas, otro ataque tuvo lugar ese día: el avión que se estrelló contra el Pentágono. Este documental ofrece una mirada interna a lo que ocurrió dentro de la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A través de entrevistas y recreaciones, “Inside the Pentagon” muestra cómo los funcionarios respondieron a la situación y cómo este evento cambió la política de seguridad nacional.

5. “Turning Point: 9/11 and the War on Terror” (2021)

Este documental de Netflix es uno de los más recientes sobre el tema y ofrece una visión completa de los eventos que llevaron al ataque y sus consecuencias globales. “Turning Point” se centra no solo en el 11S, sino también en la respuesta estadounidense, la invasión de Afganistán y las implicaciones a largo plazo del “War on Terror”. Es una opción perfecta para quienes buscan una visión más amplia de las ramificaciones del ataque.