POLITICÓN: Ahora sí viene lo bueno, pero no la campaña, sino los pleitos

I. DE ALTO NIVEL

No pocos se extrañaron ayer con el hecho de que el gobernador Miguel Ángel Riquelme llegara un poco retrasado al evento conmemorativo del 110 aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe, dada su vocación por la puntualidad. Sin embargo, dicen los enterados, hubo una buena razón: se le alargó el desayuno con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien se citó desde temprano, pero seguro los temas políticos los absorbieron... Muchos hubieran querido ser meseros para tener oportunidad de escuchar aunque fuera parte de esa conversación.

II. STANDING OVATION

El retraso, sin embargo, no menguó el entusiasmo del respetable a la hora de ovacionar la presencia del Gobernador en la exhacienda donde su antecesor, Venustiano Carranza, firmara el histórico plan. De pié y como si se tratara de un reconocimiento ante la inminente conclusión de su mandato, los asistentes al evento no escatimaron palmas para el titular del Ejecutivo. Se trató de una escena que seguramente se repetirá a partir de ahora.

III. DESAIRADO

A propósito de la visita del titular de Segob a Coahuila, ya vista la película completa surge la pregunta: ¿habría venido Adán Augusto a la toma de protesta de Armando Guadiana, como candidato cuatroteísta, si no lo hubiera comisionado el presidente López Obrador para representarlo en la ceremonia del Plan de Guadalupe? Y la pregunta es obligada porque los morenistas locales aseguraron que vendrían todos los gobernadores “del movimiento” y casi, casi el Poder Legislativo Federal en pleno, y al final sólo se aparecieron los mandatarios de Tamaulipas y Zacatecas.

IV. ¿RECTIFICACIÓN?

Y del registro del “Viejo del Sombrerón” hablando, llamó la atención que al acudir al IEC el dirigente nacional morenista Mario Delgado les dijera a los integrantes de dicho órgano que tienen “toda su confianza” y que lo hiciera teniendo a un lado a su dirigente local, Diego del Bosque, quien apenas el 13 de febrero pasado rechazó asistir a la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral alegando que el IEC no es imparcial.

V. HUELE A CONCERTACESIÓN

Con total hermetismo están manejando los partidos de oposición −léase PAN, PRI y PRD− sus estrategias rumbo a la designación de quien relevará en unos días a Lorenzo Córdova en la Presidencia del INE. O al menos nadie quiere soltar prenda sobre cómo le van a hacer para que no sea una consejera pintada de guinda quien asuma la titularidad del órgano electoral, de cara a las elecciones del año próximo. O quizá ya pactaron y −como lo hicieron ellos en su momento− van a dejar que el Presidente y su partido se queden con la presidencia del INE a cambio de uno o dos de los cuatro asientos vacantes.

VI. ¿HABRÁ CONSENSO?

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, será el jueves −a más tardar el viernes− cuando la oposición fije postura, pero se apuesta desde ahora es que habrá acuerdo entre las fuerzas políticas para la designación “por consenso” de los nuevos consejeros y que para eso están trabajando de forma conjunta las dirigencias de Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Habrá que estar atentos al desenlace.

VII. PLEITOS A LA VISTA

Concluida la fase de registros de candidaturas, ahora sí viene lo bueno. Pero no la campaña, eso todavía no. Lo que sigue son los pleitos −con lanzamiento de todo tipo de proyectiles− dentro de los partidos políticos por el desplazamientos de quienes ya se sentían candidatos o por la forma como se definieron los lugares en las listas de “pluris”. Probablemente en el único lugar donde no habrá problemas −o que no los van a ventilar en público− será en el búnker de Rodrigo, “Rigo”, Fuentes. De ahí en fuera, en todos lados habrá conflicto y, en no pocos casos, el asunto terminará en tribunales.

VIII. PÉRDIDAS

A propósito del comentario que hicimos aquí ayer, dicen en el IEC que ya hicieron inventario y no faltan macetas, aunque algunas de ellas −sobre todo las que tienen romero− quedaron “muy podadas”. Sin embargo, en el lado de la prensa a la que atiende Guillermo Herrera en el órgano electoral, al menos un reportero asegura haber sufrido el robo de su celular durante los registros de candidatos a gobernador. A ver si sale algo en la revisión de las cámaras de seguridad.

IX. MUDANZAS

Dicen los que están atentos a todos los detalles que con la primavera comenzó el “éxodo de vuelta” de no pocos laguneros que durante el actual sexenio mudaron su residencia a la capital coahuilense. Y es que, con independencia del resultado electoral de junio próximo, hay quienes tienen claro que serán relevados en el cargo que ostentan: igual si es Manolo Jiménez quien arribe al tercer piso de Palacio Rosa y con mayor razón si fuera la oposición la que tomara el timón de la nave estatal. Aunque también están los que les sentó bien el clima sarapero y, aunque ya no sigan en la nómina estatal, prefieren quedarse a vivir aquí.