POLITICÓN: Al interior de Cultura de Saltillo, sin pizca de humildad

I. COFRADÍA DE DOS

Los que formaron su cofradía rumbo al 2024 son Reyes Flores y José Ángel Pérez. Lanzaron un programa en redes sociales en el cual “analizan” la política local y nacional. Pero se les nota lo azul, y lo dañado que quedaron después de pertenecer al PAN en los tiempos en que dirigieron al país. Ambos tuvieron cargos importantes en este partido: Reyes fue presidente del Comité Estatal y “El Arre” alcalde de Torreón, entre otros cargos. Ahora con Morena se quedaron fuera, Reyes tuvo que renunciar a la delegación estatal del Bienestar para suplir a Armando Guadiana en el Senado, y tuvo que devolver el puesto, Pérez se lanzó a diputado local y no ganó. Ahora se consuelan el uno al otro.

II. NOSTÁLGICO

Ni al caso venía, pero Fernando Rodríguez, el ex aspirante a la candidatura a gobernador por la vía independiente -se rajó empezando el proceso- le dio una ventaneada a Ricardo Aguirre. Rodríguez publicó una pequeñísima obra del puente vehicular ubicado la carretera Monterrey-Saltillo en Ramos Arizpe, y señaló al ex alcalde como la persona que no le pagó completo el trabajo de su constructora. Anda muy nostálgico Fernando, quizás ya empezó a extrañar al PRI ahora que se mudó al PT.

III. LLAMADOS A MISA

En otro día de “corcholatas” en Coahuila, Ricardo Monreal llegó a Torreón, se reunió con empresarios e hizo un acto con simpatizantes, y tan, tan. Pero, allá en Torreón hizo notar la inequidad de la contienda y los llamados a misa que hace Mario Delgado, para que Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco “bajen” sus espectaculares. El INE, de Guadalupe Taddei, nomás no ha podido, como sucedió en Coahuila, nunca pidieron someter a Ricardo Mejía. El caso es que casi casi les dijo oportunistas, a los priistas y de otros partidos, y a los morenistas, que andan juntos haciendo campaña. Monreal lo que atinó a decir a su favor es que el único aspirante del norte, y sí.

IV. QUEJUMBROSO

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja de que lo quieren silenciar, y amenaza con colocar una cinta en la boca. Y es cierto, pero ninguna autoridad ha podido al menos meterlo en cintura en La Mañanera. También se queja de ser el presidente más criticado, y también es cierto, pero sólo del país, no del mundo. Lo que sucede es que nunca se había tenido un presidente tan quejumbroso.

V. SIN PIZCA DE HUMILDAD

En el Instituto Municipal de Cultura, de Leticia Rodarte, andan como pavorreales por la Fiesta Internacional de las Artes (FINA), pero no les queda ese traje, según dicen los enterados. El punto es que Lety y su círculo cercano se la han pasado cacareando el huevo de este evento, pero no reconocen otras áreas municipales, e incluso externas, que los están apoyando. El evento apenas empieza y ha generado discusión interna en el ayuntamiento que los de cultura nomás quieren mandar, sin pizca de humildad, y para colmo, saludado en muchos de los casos, con sombrero ajeno. El reconocimiento debe ser parejo, porque no sólo Cultura está metido en la organización, sino también otras áreas.

VI. DELITOS EN LA FRONTERA

Los municipios fronterizos de Coahuila siguen experimentando delitos provocados por la migración y delincuentes. El tráfico de personas y el secuestro son hechos que se presentan en municipios como Acuña, de Emilio de Hoyos, y Piedras Negras, de Norma Treviño, no obstante al blindaje y seguridad. Son además, delitos que escapan de la prevención en el estado, pero que siguen presentes.

VII. NO LA QUIEREN CERCA

En Múzquiz de Tania Flores -dicen- se nota la desesperación. La alcaldesa está denunciada y atada de manos para continuar en la política, porque en Morena de Diego del Bosque están valorando seriamente dejarla fuera, para siempre, mientras que en la UDC de Lenin Pérez no tiene boleto de regreso a sus filas. A la edil ahora la acusan no sólo de desviar recursos públicos, pero eso lo definirá la Fiscalía Anticorrupción, y en su caso saldrá a relucir en las auditorías, sino de utilizar a los empleados para realizar manifestaciones contra un empresario de la ciudad con quien Tania tiene pleito: Enrique Falcón. Tania está a su suerte, y pronto se lo harán saber, pero en este momento nadie de Morena, mucho menos las corcholatas, la quieren cerca.

VIII. MALHUMORADO

Otra “corcholata”, Adán Augusto López, llegó a Coahuila malhumorado, todavía sintiéndose Secretario de Gobernación, pero con menores privilegios. Y es que el ‘calorón’ de Monclova no era para menos, ni la guayabera amortiguaba el bochorno. En Saltillo, el tabasqueño ordenó que no se difundiera el lugar de su mitin hasta poco tiempo antes, porque no quería infiltrados. ¿Se habrán enterado Adán y el resto de las corcholatas que acá la mayoría de los morenos andan con Claudia?