Saltillo: Van vecinos con acción colectiva contra contaminación de Tupy

Según vecinas del sector, lo que se busca es generar una acción directamente contra la empresa, pues las autoridades no han respondido ante los 40 amparos conseguidos por parte de los habitantes de la zona.

“ Hay un polvo negro que siempre está de hecho, en los techos de los carros, es como que corrosivo, no sé por qué, se los está carcomiendo imagínate lo que estamos respirando todos los vecinos de aquí, el polvillo, le pasas un imán y se levanta automáticamente o sea, no es ni polvo, es fierro triturado ”, aseguró Ediveth Navarro.

Además aseguran que es tal la cantidad de polvo liberado por las noches, que parece una neblina que cubre el sector, lo que les impide mantener las ventanas abiertas durante estas olas de calor.

“Cerradas, cerradas, por completo, o sea, no podemos abrir de verdad o sea, porque si cerrado como quiera se nos filtra el polvillo, es más, tú puedes ir hasta las mesas hasta veces hasta donde come uno y está el polvito negro, o sea, no puede uno tener las ventanas abiertas en la noche, por lo mismo”, mencionó Alicia Rodríguez, otra vecina del sector.

Esta es la primera acción que realizan los vecinos en contra de Tupy, ya que las anteriores fueron contra las autoridades que han estado en inacción ante esta problemática, entre los vecinos firmantes hoy y los anteriores son cerca de 270 las familias que piden poder respirar una mejor calidad de aire en sus domicilios.