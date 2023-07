POLITICÓN: El abucheo en la toma de protesta de Ricardo Mejía

I. ABUCHEO

Con un discurso distinto sobre los elementos de Seguridad Pública Estatal, Ricardo Mejía, asumió como nuevo dirigente del PT en Coahuila. A la ceremonia no llegó el mero mero nacional, Alberto Anaya -quien arribó un poco más tarde-, pero sí ocupó su lugar el diputado federal Benjamín Robles, quien recibió un sonoro abucheo de la gente que los rojillos trajeron. Y es que Robles fue la persona que leyó el comunicado de la decisión del PT de dejar colgado de la brocha a Mejía en la contienda para gobernador y darle el apoyo a Armando Guadiana.

II. DEFINICIONES

Para hoy que esté acá Claudia Sheinbaum, la “corcholata” de Morena, se va a definir la organización interna y el estira y afloja entre quienes se dicen parte de su equipo. Claudia quizás no lo sabe, pero se disputan su cercanía. Hay quienes, como Gerardo Berlanga, alegan estar trabajando para que la ex jefa de Gobierno de la Cdmx gane la interna, pero sólo llegó para dividir más. Nomás que le pregunten a Armando Guadiana cómo le fue por aceptar la “herencia” que le dejó Ricardo Mejía. No podía controlar la organización, ni los discursos, ni nada.

III. DESLINDADO

El que se ha deslindado de toda acusación es el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza. La organización independiente Bishop Accountability reveló nombres de jerarcas católicos señalados de encubrir abusos contra menores, y que son investigados por El Vaticano. Alonso reconoce esa investigación, pero también que se hicieron las acciones necesarias, incluso actuó de manera legal en algunos casos que fueron públicos. Dice Garza que siempre ha actuado contra acusaciones de ataques a menores, siguiendo lo que ha dictado el Papa Francisco.

IV. ACTIVISMO

En Morena de Diego del Bosque -que debe estar trinando de coraje porque tendrá que trabajar de la mano con quien le dividió al partido en la pasada elección- hoy tienen su segunda consulta del proyecto de nación. Si bien es un ejercicio al que el partido tiene derecho, no deja de ser un activismo para llamar a la gente a identificarse con el partido en el poder. Sin embargo, esto no preocupa tanto en Coahuila, porque acá la participación ha sido menor, no obstante que utilizan los padrones del Bienestar para invitar a adultos mayores a participar.

V. RESIDUALES

En el tratamiento y el uso de las aguas residuales, en Saltillo y la entidad se ha avanzado poco. Antonio Nerio, titular de la CEAS, reconoce que faltan plantas tratadoras. Pero en específico en esta ciudad, en el 2006 se autorizó tratar aguas y también crear líneas de conducción para abastecer áreas como parques y a la UAdeC, de Salvador Hernández. Sin embargo, la cantidad de agua da para regar muchas más áreas verdes, pero no se siguió invirtiendo en líneas de conducción. El tema del agua cobra relevancia por el estrés hídrico y la sequía. Algo se debe hacer.

VI. NO LEVANTAN

Los del Frente Amplio por México en Coahuila, que aquí conducirá Leopoldo “El Pollo” Lara en la etapa de votaciones por alguno de los aspirantes, andan desesperados porque la participación no levanta. ¿Y cómo quieren que esto suceda si la mayoría andan apáticos para que no se les vincule con el aspirante incorrecto? El caso es que están utilizando de todo. Por ejemplo, Santiago Creel, optó por una encuesta simulada. Los afines en Coahuila están haciendo jornadas en espacios públicos para ayudar a quienes puedan registrarse en la tediosa plataforma.

VII. DARSE LA MANO

Y sí, el más preocupado con el regreso de Ricardo Mejía al PT es Diego del Bosque, pero hablamos de Coahuila, porque a nivel nacional es Mario Delgado. Los dirigentes estatal y nacional de Morena lo culparon de la división, y posteriormente, de la derrota de Armando Guadiana. Pero ahora que Mejía es dirigente del PT en el estado y que se vislumbra una alianza de rojillos, guindos y verdes, el dilema es si le darán o no la mano en público, si aparecerán o no juntos llegado en el 2024. Nomás imagínese la escena, o bueno, mejor espérese un poco: será realidad.

VIII. CUENTAS

El que sigue sin hablar de los ataques de delincuentes al municipio de Anáhuac, y que en su huida intentan ingresar a Coahuila, es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Se la pasa “futureando”, pero no aterriza nada. Su equipo está desesperado porque los ciudadanos no creen ni pizca de lo que dice. No quieren un parlanchín de redes sociales, sino una persona que tome decisiones acertadas. El tema de la seguridad está vetado, porque sabe que es su punto débil. Lo que no sabe es que pronto los empresarios se van a unir para exigirle cuentas.