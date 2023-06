POLITICÓN: El gobierno de coalición, lo que sigue para Manolo y la alianza

I. LOS ALIADOS

En teoría, luego de que Manolo Jiménez reciba hoy la constancia que lo acredita como Gobernador Electo -hecho que nadie va a impugnar y, por ello, se volverá inatacable dentro de cuatro días-, deberían arrancar las conversaciones entre tricolores, albiazules y negriamarillos (aunque estos últimos son más bien un objeto decorativo) para definir los términos del tan mentado “gobierno de coalición”. En el lado del PAN, de Elisa Maldonado, siguen confiados en que, pese al pobrísimo resultado entregado en las urnas, aún tienen fichas para sentarse a la mesa donde se repartirá el pastel y pueden aspirar a generosas rebanadas de éste. De acuerdo con quienes se sientan en las bancas de adentro del búnker albiazul, “fueron previsores” y amarraron un acuerdo con sus socios según el cual, pasara lo que pasara en la jornada electoral, ellos recibirían dos posiciones de relevancia en el gabinete y otras tres en otras áreas de la geografía gubernamental. Por lo pronto, el futuro Gobernador ya adelantó que antes de comenzar a repartiendo asientos hay que arrastrar el lápiz y ponerse a definir el proyecto de gobierno.

II. LOS MORENOS

Con toda la atención del chairismo en el Consejo Nacional de Morena, en el cual se aprobará la ruta que ya les ordenó... ¡perdón!... que respetuosamente les sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para definir a la figura ganadora del corcholatómetro, podría incluso pasar de noche la única batalla en la cual las huestes de Diego del Bosque pueden rescatar algo de lo que fueron dilapidando a lo largo del proceso electoral de Coahuila: la asignación de diputaciones de representación proporcional, mejor conocidas como “pluris”. De acuerdo con los datos conocidos, el IEC, de Rodrigo Paredes, pondrá hoy sobre la mesa un proyecto de acuerdo para asignarle cuatro pluris a Morena... El dato que llama la atención es que, aún cuando son cuatro, ninguna de ellas corresponde a quien ocupa el tercer lugar de la lista de ese partido, el polémico lagunero Antonio Attolini. Habrá que estar pendientes a la sesión del Consejo General y ver con qué ánimo arriban al campo de batalla los morenistas. O si al menos dan alguna pelea en este caso... porque también podrían sorprendernos evidenciando que para esta batalla tampoco se prepararon, tal como es su costumbre.

III. LOS REBELDES

Los petistas, en específico su líder local, Valeria Flores, irán hoy de la algarabía a la decepción conforme se lea el proyecto de acuerdo del IEC para el reparto de las diputaciones de representación proporcional. Y es que en un primer momento, el documento señala que al PT le tocan dos posiciones, con lo cual no solamente llegaría al Congreso el empresario del carbón Tony Flores, sino también la dirigente partidista. Pero ya más adelantito, cuando haga su aparición el tema de la sub y la sobre representación, lo cual obligará a “ajustar” las cifras, el PT será el primer damnificado, pues para compensar a su patrón... ¡perdón! a su socio nacional, Morena, le van a “quitar” una diputación a ellos y otra al PRI. Por cierto que este hecho abrirá la posibilidad para que la dirigencia de Alberto Anaya haga de las suyas, pues podría acudir a los tribunales y alegar que, si solamente le toca una banca, deben aplicarse los criterios de paridad, así como privilegiar las acciones afirmativas, por lo que el asiento tendría que ocuparlo Valeria Flores quien, además de ser mujer, pertenece a la comunidad arcoíris. Ya veremos qué pasa.

IV. LOS NARANJAS

Tras haber logrado la meta de rebasar el tres por ciento de los votos en la elección de diputados locales -por menos de 3 mil votos, pero al fin y al cabo, meta alcanzada-, el udecismo y su cabeza visible, Lenin Pérez, podrán respirar más o menos tranquilos durante otros tres años, período durante el cual una de sus prioridades tendría que ser diseñar una estrategia para consolidar su voto duro o, si decide aliarse con otro partido, evitar ser canibalizado. Y es que a los naranjas no les fue nada bien en su sociedad con el Verde cuyos dirigentes claramente no trabajaron para su candidatura, pues de los poco más de 60 mil 500 personas que cruzaron el logotipo de ese partido en la boleta de diputados, más de 18 mil no votaron por Lenin para Gobernador. Lo llamativo del asunto es que esos 18 mil votantes no se le sumaron a Armando Guadiana en cuyo favor -teóricamente- “declinó” la dirigencia nacional del Verde. No hay que ser muy perspicaces para concluir a cuál bolsa fueron a parar esos votos... o, si se prefiere, para identificar a quiénes fueron los verdaderos socios de este partido, al menos en Coahuila. Y claramente no fueron los udecistas.