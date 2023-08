POLITICÓN: En Coahuila, las morenistas ven a Claudia como ‘trampolín’

I. PAPELITO HABLA

Digan lo que digan desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Miguel Algara, el Distribuidor Vial “El Sarape” necesita, no una manita de gato, sino de león, pero además una revisión seria y exhaustiva. Nadie quiere pensar que están pateando el bote. ¿O sí? Porque en varias ocasiones han defendido, desde esta dependencia, que la estructura del Distribuidor está bien, que no le hacen daño las filtraciones de agua, y que los hundimientos no comprometen la seguridad. Eso está por verse, pero como dicen, papelito habla. Lo mejor será que se contrate a un despacho experto, de los de a deveras, para que revise lo que está sucediendo en esa obra, que para nada fue barata.

II. ESTATUTOS

A partir de ayer inició la vigencia de la reforma a los estatutos de la UAdeC de Salvador Hernández. Eso implica que la igualdad por reglamento debe convertirse en realidad para que las mujeres lleguen a más puestos de dirección. Por lo pronto, se nombró a un hombre en sustitución de otro hombre. Llegó Víctor Sánchez a ocupar la Secretaría General por el fallecimiento de Miguel Ángel Rodríguez.

III. SUBE Y BAJA

El que cayó en la trampa, redondito, fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y dicen, no tarda en hacer lo mismo Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador los subió a la silla voladora destapándolos como aspirantes presidenciales. Así lo hizo con Xóchitl Gálvez, pero le salió mal la jugada y trató de bajarla de las encuestas por medio de desacreditaciones en la mañanera. ¿Lo mismo pensará hacer con Samuel, que está tan vulnerable por la inseguridad que vive el estado vecino? A Samuel le advirtieron una vez, y entendió a tiempo, pero ahora se dejó ir en tobogán, rumbo a la trampa. Si se sube a la contienda lo bajan del estado. ¿Ese será el plan?

IV. ¿UN MALANDRO?

Y en algo más de interés para Coahuila, Samuel García, el vecino incómodo, acusa directamente al fiscal Pedro José Arce de sabotear los operativos contra la delincuencia. Verdaderamente grave lo que dice. Además de priista, tachó al fiscal de no ir a las reuniones de seguridad, patán, capo y malandro. ¿Algo más? Lo que no concuerda es que el gobernador debe tener el control de las fuerzas de seguridad, no la Fiscalía.

V. BUSCAN COLGARSE

Como que los morenistas −más agregados de otros partidos−, sobre todo las mujeres, ven en Claudia Sheinbaum a la elegida para ser la candidata en el 2024, porque en el evento que tuvo en Saltillo estuvo la mayoría, claro, excepto Laila Mtanous, quien sigue aferrada en hacerse rojilla, pero con un pie en Morena. Con Claudia estuvieron las que quieren conseguir también candidatura para el 2024, pero en el legislativo. Lizbeth Ogazón, quien le anda tirando a la senaduría, lo mismo que Tania Flores, y Paloma de los Santos, a lo que caiga, e Isela Luévano Muñoz, que más bien anda desubicada, entre otras personas que ven también en Claudia el vehículo para llegar a lo que buscan, y no que la quieran impulsar.

VI. SIN PREGUNTAS

Desde luego que la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, apenas vio a los medios de comunicación en los eventos a los que asistió y emprendió la huida. No quiere que la cuestionen sobre el método de convencimiento a los regidores priistas y cómo le está haciendo para cuadrar las cuentas que su exempleada denunció como presuntos actos de corrupción en el ayuntamiento.

VII. OTRA OLA

Hugo López-Gatell y los secretarios de Salud de las entidades, como aquí Roberto Bernal, podrán decir lo que quieran, pero el hecho de que la UNAM haya tomado medidas similares a las de pandemia por crecientes casos de COVID-19, debe empezar a hacerlos trabajar en el tema. También los consultores médicos de paga reportan aumento de casos de enfermedades respiratorias, pero como pocos se hacen la prueba de COVID, poco se sabe el aumento de casos. El único indicador real es lo que reportan las instituciones de salud como el Seguro Social, ISSSTE y la misma Secretaría de Salud, pero desde ahí el asunto anda mal, porque tampoco hay pruebas para todos. Lo mejor será poner lupa al comportamiento del virus.

VIII. APOYO AL INAI

En redes sociales se está tratando de impulsar la defensa del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como se realizó con el INE cuando todavía estaba Lorenzo Córdova. Sin embargo, el apoyo ha sido poco, porque además el INAI no se ha ganado el aprecio a pulso. De cualquier modo el intento puede prender si se explica a la ciudadanía lo importante de la institución.

IX. SIN MIEDO

En la UAAAN de Alberto Flores Olivas dicen los investigadores que la administración está a muy buen tiempo de empezar a elaborar el presupuesto para el año próximo, y que corrijan de una vez por todas. La Narro va para 10 años sin hacer obra, sin investigaciones, y prácticamente operando sólo con el gasto de nómina y dejando de lado hasta lo operativo. ¿La razón? No hay recursos suficientes porque la 4T los mantiene a raya, y como ninguno de los rectores ha querido ser rezongón, se la pasan a pan y agua. Sin embargo, quienes se dedican a la investigación dicen que urge que se pongan las pilas y pidan para terminar los proyectos de laboratorios y para las investigaciones que están detenidas. Sin miedo, lo peor que puede pasar es que desaparezcan la institución, como les han advertido.