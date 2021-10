Politicón: Hacen historia...

I. HACEN HISTORIA

En su mensaje de despedida, obvio, a través de su vía favorita: las redes sociales, Jaime Rodríguez “El Bronco”, dejó claro que hizo historia, pero que tuvo seis años adversos, complicados, difíciles, pero interesantes. Ayer, también Samuel García inició una nueva historia en Nuevo León, el vecino más activo de Coahuila. “El Bronco” no sólo será juzgado por la historia, sino que corre el riesgo de que él, y algunos de sus colaboradores, también lo sean por las leyes, porque Samuel de alguna manera tiene que legitimarse. Rodríguez llevó ante la justicia a su antecesor Rodrigo Medina. ¿Se repetirá la historia?

II. DESTINO

Lo que poco se sabe es qué hará ahora “El Bronco” Jaime Rodríguez de su vida. Salió del PRI, y no regresó ni por la feria. En la campaña presidencial exhibió hasta el cansancio a Andrés Manuel López Obrador, aunque ambos sabían que era el juego de una campaña, pero el Presidente sabe si guarda rencor o le tiende la mano a Rodríguez, quien no tiene necesidad de seguir en la política por un sueldo, sino por la protección.

III. INCERTIDUMBRE

Fueron días de mucha incertidumbre, pero al fin, Reyes Flores dio a conocer oficialmente que este lunes inicia la vacunación contra COVID-19 para las personas de 30 a 39 años, esto es en la segunda dosis. La incertidumbre se generó porque la vacuna tiene un límite de aplicación para la segunda dosis, y esto se ha cumplido. Para hoy se inicia primero en la iniciativa privada en empresas como General Motors, Chrysler, Magna, Yangfeng y Turk. Una vez que se culmine con la vacunación de los trabajadores se hará la programación de la población abierta, es decir, quienes no están en ninguna de esas plantas en Saltillo y Ramos Arizpe.

IV. BRAZO A TORCER

Por lo visto Reyes Flores no quiere dar su brazo a torcer. Informa al cuarto para las doce y luego se queja de que le hacen protestas o que le distorsionan la información y la gente se inconforma. Si él solicitara a la Secretaría de Salud Federal, de Jorge Alcocer, que le informen con mayor tiempo estaría el problema solucionado, pero no mueve un dedo.

V. BAÑOS

Siguiendo en el tema de salud, pero ahora en el Hospital General, el cual depende de la Secretaría de Roberto Bernal, los trabajadores -entiéndase desde intendentes, médicos, enfermeras y personal administrativo, además de usuarios-, andan que no los calienta ni el sol. Los baños –denuncian- que no tienen ni agua, los sanitarios no sirven, y ni pensar en que el personal médico pueda bañarse en ese lugar. Si los baños no sirven, nadie se preocupa siquiera por tener papel y otros insumos de higiene. Esto es grave, pero dicen en Salud que lo que pasa es que están en reparación. ¿Será?

VI. LIMITADOS

Ahora que se acerca el tiempo en que más planteles de educación básica regresarán a clases de manera presencial, la queja de los profesores es la misma: la infraestructura no está en óptimas condiciones y el material de higiene para cumplir con el protocolo se entrega incompleto y muy limitado. Le mandan un atento recordatorio a Higinio González, secretario de Educación, para que se ponga las pilas.

VII. EL CLUB

El Club de los Millonarios Miedosos y Traicioneros a su Patria, o mejor conocido como Pandora Papers, revela que tres políticos coahuilenses invirtieron en paraísos fiscales: Armando Guadiana, Enrique Martínez y Martínez, así como Fernando de las Fuentes. Pandora Papers es una filtración de miles de documentos de ricos de todo el mundo que tienen o han tenido su dinero escondido en paraísos fiscales -donde no pagan impuestos a su país de origen-. Algo similar ocurrió -y también al ventanear a muchos políticos y empresarios-, cuando el fallecido Jorge Lankenau creó las inversiones en paraísos fiscales “offshore” a través del Grupo Financiero Abaco.

VIII. INFORME

Ayer, Armando Guadiana, por lo pronto Senador de la República, rindió su informe legislativo con la presencia de tres nuevos gobernadores de Morena: David Monreal, de Zacatecas, Rubén Rocha, de Sinaloa, y Víctor Castro, de Baja California Sur. El empresario minero no habló ni pío de las inversiones en paraísos fiscales que se le “olvidó” declarar, sin embargo, de manera posterior se envió un comunicado en el cual se señala que su equipo jurídico y financiero analizan la información de hace 14 años y fijarán postura.

IX. ARMATOSTES

¿Sí será redituable para la administración estatal tener cajeros automáticos del Registro Civil sin funcionar en las plazas comerciales? De entrada son una mala imagen, primero porque pueden existir dos en un mismo sitio, y ambos sin funcionar. En segundo lugar, entre el precio de las actas estatales e interestatales hay una variación enorme, sin contar con la deficiente tecnología, casi obsoleta de esos cajeros. Acaso la Dirección de Registro Civil de Dora de la Garza no tiene personal supervisando el funcionamiento de esa tecnología jurásica. Habría que hacer cuentas entre lo que se paga de renta y lo que realmente se obtiene de la venta de actas.