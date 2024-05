Premio Pulitzer para Cristina Rivera Garza por su libro ‘El invencible verano de Liliana’

La novela de 2021 es un homenaje a la hermana menor de la escritora, quien murió víctima de feminicidio en 1990. A través de los diarios, notas y archivos de la joven, que estudiaba para ser arquitecta antes de ser asesinada por su novio Ángel González Ramos, así como por medio de otros documentos, incluido el expediente de investigación de su feminicidio, la autora escribe sobre la vida de Liliana, la responsabilidad de las autoridades, la impunidad y la justicia.

“Mis padres y yo hemos llevado un duelo muy privado. A lo largo de estos años me asustó mucho pensar que cuando nosotros no estemos aquí, mis padres o yo, pensé que pocos iban a recordar la existencia de Liliana [...] Cuando empecé a buscar el expediente una burócrata del Ministerio Público me dijo una frase que está en el libro y que fue muy fuerte para mí, y es que los expedientes no viven para siempre, de que también se trituran, se deshacen de ellos. Eso me asustó porque eso querría decir que no iba a quedar traza alguna, institucional, de la vida y de la muerte de mi hermana, del asesinato de mi hermana”, dijo Cristina en una entrevista con VANGUARDIA publicada en mayo del 2021.