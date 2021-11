POLITICÓN: INSUFICIENTE

I. INSUFICIENTE

El consejero electoral Ciro Murayama vino a decir aquí lo que le anticipamos cuando se anunció el foro de redistritación del INE, de Lorenzo Córdova: el recorte de casi 5 mil millones de pesos que los diputados de Morena y sus aliados le hicieron al Instituto, impide tener el presupuesto suficiente para realizar la consulta de Revocación de Mandato. El dinero de los partidos políticos que equivale a 5 mil 800 millones de pesos en el 2022 pasó intacto, pero al Instituto le metieron la tijera en el gasto operativo, quitándole casi una cuarta parte de lo que solicitó. Aún con ese mega tijeretazo, el INE está fuerte. A nadie le conviene regresar al pasado en cuestión de democracia.

II. ATORADO

En la región Laguna el Metrobús, de Alfonso Tafoya, ni para atrás, mucho menos para adelante. La infraestructura se está deteriorando y los acuerdos entre concesionarios y autoridades no llegan para poder echar a andar el sistema de transporte colectivo. ¿Por qué es tan difícil acordar con concesionarios?, pero eso no sólo pasa en la Comarca, sucede en toda la entidad.

III. UN DIPUTADO MÁS

Que para la próxima elección de diputados federales en Coahuila habrá ocho, y no siete, distritos electorales federales, es decir, un legislador más para la entidad debido al crecimiento de su población. El Instituto Electoral, de Gabriela de León, y el INE, de Lorenzo Córdova, más la Junta Local en Coahuila de José Luis Vázquez, trabajan en este tema para que quede firme, y sobre todo, que los partidos políticos no empiecen con su manoteo. El caso es que habrá un nuevo puesto para los artistas de la liana presupuestal, o lo que es lo mismo, los políticos de la entidad. Todos sabemos que son los partidos los ganones, pues aunque hay candidaturas ciudadanas o independientes, está en chino competir y ganar.

IV. UNA CUÑA

Bien dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Eso aplica en Tamaulipas, en donde Maki Ortiz, panista de toda la vida, se registró como candidata a la gubernatura pero por ¡Morena! El partido oficial va por el feudo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No importa si está infestado de delincuentes, aquí lo que cuenta es tener gobernadores afines al presidente López Obrador, aunque valgan para lo mismo.

V. REACTIVACIÓN TOTAL

En Torreón, el gobernador Miguel Riquelme anticipó que habrá cambios en la última versión del decreto generado con motivo de la pandemia de COVID-19. Lo anterior quiere decir que se reducirán las restricciones existentes. La entidad se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico, pero además los criterios de ahora son muy diferentes a los que se tomaron al inicio de la pandemia. El objetivo de Riquelme sigue siendo el mismo: reactivar la economía con cautela. Pero además ahora hay que abrirle paso a otros sectores que aún tienen un cúmulo de restricciones. Lo cierto es que el control emergente lo seguirán teniendo los Subcomités Regionales de Salud, los cuáles entrarán al quite como reguladores.

VI. CAYÓ EL VEINTE

Ahora con el Buen Fin a muchos les cayó el veinte de que la inflación está a tope, que el dinero no alcanza, y que lejos de mejorar, la economía va empeorando, no sólo para el país entero, sino para cada familia. Nomás como botón de muestra, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos tres meses y medio el gas se ha incrementado un 20 por ciento en Saltillo. La gasolina no se diga, está imparable, y los alimentos, todos traen alzas, sin excepción.

VII. CUESTIONABLE

Válido o no, la asociación civil Que Siga la Democracia, se instaló afuera de la Secretaría de Bienestar y aprovecha una jornada de registro de adultos mayores, para pedirles su firma y apoyo al presidente López Obrador, para que así se realice a través el INE, la consulta de Revocación de Mandato. En esa jornada Reyes Flores ni siquiera asomó la cabeza, pero el cuestionamiento es que obviamente quienes fueron a inscribirse otra vez para el programa social de adultos mayores fueron presa fácil para la firma que busca la asociación con afinidad a Morena.

VIII. COMO SIEMPRE

Como cada año, a quien ya se le hizo bolas el engrudo es a Rodolfo Navarro, con la expedición de las licencias de conducir. Hay que recordar que la gente, aprovechando el descuento del Buen Fin, adquirió la licencia y ahora quiere su cambio, pero los módulos no se dan abasto, bueno la realidad es que nunca han superado la demanda.

IX. VIENEN LAS APPS

Dado que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 deja a Coahuila prácticamente sin dinero para infraestructura, y se condiciona el poco incremento a que aumente la recaudación si se alcanzan niveles económicos altos, para expertos algo poco probable, la administración estatal prepara su Plan B. La administración de Miguel Riquelme creó las condiciones, incluso la Secretaría de Inversión Pública Productiva a cargo de Gerardo Berlanga Gotés. Si no hay recursos federales, el año próximo se contratarían proyectos de Asociación Pública Privada (APP) en carreteras y otras obras en las cuales habrá dinero de inversionistas que sí confían en el desarrollo económico de la entidad.