POLITICÓN: INVALIDAR...

I. INVALIDAR

Ahora que los diputados locales del Congreso de Lalo Olmos están revisando las leyes de ingresos de los municipios, deben tomar en cuenta lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió. Resulta que invalidó varios cobros de municipios de estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Baja California. Por ejemplo, el alumbrado público, algunos cobros por acceso a la información, agua potable y alcantarillado, en fin, le metieron la rasuradora a los conceptos de ingresos. Por eso hay que estar atentos que en los municipios de Coahuila no quieran pasarse de listos el próximo año.

II. ESCALERAS SOBREVIVIENTES

Que la mentada escalera al cielo no ha podido ser retirada, como se supone está planeado, por el fallecimiento del dueño del predio donde está ubicada. Dice el Procurador del Medio Ambiente en la entidad, Javier Rodríguez, que no se puede notificar del retiro de las escaleras, que claramente dañan el entorno ecológico de una zona protegida, hasta en tanto no exista una sucesión de los bienes del dueño original del terreno. Cuánta incapacidad junta.

III. CUIDANDO ESPALDAS

El que ha salido a defender al INE, su autonomía, su presupuesto, y la democracia es Ciro Murayama. El consejero también le está cubriendo la espalda a Lorenzo Córdova, quien poco o casi nada se ha pronunciado sobre las incongruencias e incoherencias de la 4T en cuestión del presupuesto para operar consultas y procesos electorales, entre otras muchas funciones que tiene el Instituto. Murayama dice que es falso que el INE no quiera difundir la Revocación de Mandato en radio y televisión, pero la realidad es que el -otro- recorte al tiempo oficial lo ordenó el Presidente por decreto.

IV. PARA AGUINALDOS

En Torreón, de Jorge Zermeño, dicen que los operativos radar para detener a los correlones es efectivo, pero para recaudar parte de los aguinaldos. La caja cinco está timbrando muy seguido, porque a los laguneros les gusta meterle el pie al acelerador. El caso es que Zermeño sigue sin dar pie con bola en su prácticamente último cargo público, porque dicen que de aquí en adelante, ya tendrá que buscar su retiro.

V. BIEN RECIBIDA

Que la iniciativa de las diputadas locales del PRI para alcanzar la paridad de género hasta en la gubernatura de Coahuila y en todos los cargos públicos fue bien recibida. En el bando femenil hay prácticamente júbilo por esta legislación que dicen es de avanzada. Por ejemplo, Martha Garay, explica que se garantiza la paridad no sólo en algunos ámbitos del servicio público, sino en todos los lugares. Lo interesante es que las candidatas a gobernadoras, contempladas en la Ley, abren la posibilidad de tener una mujer gobernando Coahuila en el 2029, algo que ninguna otra entidad del país contempla, salvo la equidad y paridad de la legislación electoral a nivel nacional.

VI. ALARMA

Quien ayer causó alarma en algunos círculos económicos fue Jonathan Heath, para más señas, subgobernador del Banco de México. En medio de la peor inflación en años, Heath alertó ayer que noviembre y diciembre registrarán indicadores todavía más altos, producto de las condiciones internacionales que impiden controlar el encarecimiento. Por lo que tendremos todos una amarga Navidad, con alza de precios a niveles no vistos en muchos años.

VII. COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Así como la Auditoría Superior, de Armando Plata, publica semestralmente un informe sobre denuncias, multas y la información que le hacen llegar los órganos internos de control sobre sanciones, la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier debería contar con información pública sobre la recuperación de daños al erario. Dice que desde su creación hasta ahora han logrado recuperar 12 millones de pesos. Todo está bien, pero es una cifra fría que no dice nada a la ciudadanía. En cambio si se hablara del caso en particular, salvando los datos personales, la gente empezaría a creer más en el combate a la corrupción.

VIII. INCREDULIDAD

Otro dato interesante que se soltó en la Cumbre de Fiscales Anticorrupción celebrada aquí en Saltillo es que hay 68 amparos de funcionarios públicos involucrados en presuntos actos de corrupción. Al menos debería existir una base de datos pública sobre el ente público, el monto de la denuncia penal y el estatus de los involucrados, aunque no se diga quiénes son hasta resolverse su situación jurídica, esa es verdadera transparencia y contra eso no hay incredulidad.

IX. NI LAS NARICES

Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el cual deja a municipios, organismos autónomos y entidades peor que este año que está por concluir, hay tres legisladores que no asoman ni las narices ni por equivocación. Se trata de Brígido Moreno, el diputado federal “Juanito” que entró por Lenin Pérez, y que está registrado en la Cámara por el PT y “representando” -es un decir- a Coahuila. Los otros dos son de Morena, Javier Borrego Adame y el desconocido Carlos Noriega Romero. No quieren que nadie les pida cuentas de por qué votar a favor de un proyecto presupuesto que no beneficia en nada a la entidad donde viven y tampoco a los ciudadanos que les dieron su confianza y su voto.