POLITICÓN: LOS ALIADOS

1. LOS ALIADOS

Finalmente la incógnita se despejó ayer y en el bando tricolor quedó clara la lista de ganadores y perdedores de cara a la elección de diputados locales. De entrada anote usted que las grandes ganadoras fueron las mujeres, pues en los nueve distritos en que el PRI lleva mano para designar candidaturas, actualmente son seis hombres y tres mujeres quienes ocupan las bancas correspondientes en el Congreso. Sin embargo, ayer se oficializó -en la sede tricolor en Saltillo- el registro de cinco fórmulas de mujeres y cuatro de hombres para esos distritos. Los perdedores en este round fueron los laguneros Jorge Abdalá Serna y Mario Cepeda Ramírez, actuales diputados por los distritos 4 y 10, respectivamente, pues aunque sus distritos no fueron cedidos ni al PAN ni al PRD, las candidaturas de esas demarcaciones le corresponderán a María Guadalupe Oyervides y Olivia Martínez, quienes hoy representan a los ciudadanos de los distritos 5 y 8 respectivamente, y buscarán la reelección junto a los otros siete legisladores del PRI que tratarán de repetir por el distrito que actualmente representan.

2. LOS MORENOS

Ha pasado más de una semana desde que cerró el registro de aspirantes a una candidatura a diputado local por Morena y es hora que no puede saberse cuántas personas solicitaron “ser medidas” en la primera encuesta “de reconocimiento”, como se le conoce en el argot del partido de moda. ¿Cuál es la razón del secretismo? Tampoco está muy claro, pero algunas voces enteradas aseguran que la guerra intestina por las candidaturas -las uninominales y las “pluris”- se encuentra en su máxima intensidad. Por un lado, el flamante senador Reyes Flores anda peleando con uñas y dientes por las nominaciones en el distrito con cabecera en Acuña y uno de los de Saltillo; por otro, el prefrustrado precoordinador de precampaña, Luis Fernando Salazar, quiere quedarse con al menos cinco candidaturas y de su lado, Armando Guadiana, quien se supone debería llevar mano en el tema, a lo mejor logra colar a tres de sus allegados. No son los únicos que está tratando de colar a sus allegados a la lista de candidaturas, pero sí son los que traen más fierros en la lumbre, se asegura.

3. LOS REBELDES

Por más que “El Tigre” Mejía se esfuerza en dejar claro que está determinado a combatir las candidaturas del PRI y Morena, los amantes de las teorías de la conspiración no dejan de encontrar motivos para especular sobre la posibilidad de un gran acuerdo entre la oposición. En la semana fue el periodista Carlos Loret de Mola el que volvió a poner el tema sobre la mesa, planteando la existencia de versiones que ubican la candidatura de Mejía en el marco de una “estrategia” urdida desde Palacio Nacional que tendría como objetivo lograr la alternancia en Coahuila. Mejía ha desmentido la especie y lo ha hecho de forma clara y sin ambigüedades. ¿Por qué la especulación no termina de morirse entonces? Para el abanderado del PT la explicación es que se trata de rumores que esparcen sus adversarios; para los amantes de la conspiración la respuesta a la interrogante es que “si el río suena...”. No habrá que esperar mucho, sin embargo, para tener claro a quién asiste la razón. En el inter, los chismes corren, aderezan las conversaciones y hacen que se hable de los pretensos en “temporada de silencio”.

4. EL RESTO

Quienes no parecen tener ninguna prisa por oficializar su candidatura a la gubernatura del Estado son las huestes del Partido Verde en Coahuila que comanda José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval. Y es que aun cuando no tienen nada más qué hacer que redactar un acta y emitir una constancia, es hora que su aliado, el acuñense Lenin Pérez, sigue esperando que lo convoquen para tomarse la foto y aprovechar el espacio para hacer algún ruido en redes sociales. Los cercanos a las negociaciones entre verdes y naranjas dicen que no hay ningún riesgo de ruptura en la alianza entre ambos partidos, sino que se trata simplemente del “sello de la casa”, es decir, de la forma en la cual hacen las cosas los del partido del tucán. Pero mientras son peras o manzanas, los días siguen pasando y en la esquina udecista ya hay quienes andan nerviosos pensando en que podría haber un golpe de timón de última hora... tal como les ocurrió con el Movimiento Ciudadano de Poncho Danao, que al cuarto para las 12 les dijo que había dicho su mamá que siempre no.

5. LA CANCHA

Anote la fecha: miércoles 22 de marzo de 2023, es decir, dentro de 17 días. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo con el calendario electoral, ese día vence el plazo para solicitar modificaciones a los convenios de coalición registrados ante el órgano electoral que preside Rodrigo Paredes. Como se ha informado, existen solamente dos convenios de coalición formalizados: el que encabeza el PRI y acompañan el PAN y el PRD; y el que encabeza la UDC y acompaña el Partido Verde. Importa el dato porque en el caso de la segunda coalición estamos hablando de la única posibilidad para cristalizar los presuntos intentos de “unión” entre la oposición, pues nada impide que otros partidos, léase Morena, el PT y Movimiento Ciudadano, se sumen a dicha coalición, mientras que al revés resulta imposible. ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Los que se sientan a las mesas de café VIP dicen que hay poderosas voces remando en esa dirección, en la Ciudad de México y a nivel local. Habrá que esperar un poco más de dos semanas para que la incógnita se despeje.