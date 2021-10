POLITICÓN: MANDO REGIONAL

I. MANDO REGIONAL

Eso de tener una policía metropolitana empieza a hacer “click” entre todos los involucrados. Aunque el nombre no es del todo correcto, porque para lograr una corporación así se tienen que hacer reformas legales en el Congreso, de Lalo Olmos, la realidad es que sí se puede trabajar con un esquema de colaboración, como sucede en La Laguna con el Mando Único, y que incluye a municipios no sólo de Coahuila, sino también de Durango. Ayer el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, avaló la postura de los alcaldes electos de la región Sureste, específicamente los tocayos Chema Fraustro y Chema Morales, de Saltillo y Ramos Arizpe, respectivamente, así como Ramiro Durán, de Arteaga, de contar con una policía operativa regional.

II. MÁS POLICÍAS

De paso, Fernando de las Fuentes, también avaló la creación de la llamada Policía Industrial, un proyecto que es netamente ramosarizpense. Chema Morales ha reiterado la intención, pero primero hay que contratar y capacitar a más elementos, por lo cual este nuevo segmento de la corporación sería una realidad en el 2022. Los industriales están más que puestos para apoyar también en el proyecto.

III. GENERACIÓN DE EMPLEO

Si bien la situación de generación de empleos todavía tendrá números positivos en octubre y noviembre en casi todo el territorio de Coahuila, de acuerdo con las expectativas de Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo, la gran ventaja es que no se vislumbran despidos masivos en la región Sureste. Lo que sí se está dando son ajustes en las empresas proveedoras, sin embargo, parece que los trabajadores están colocándose rápido en otras compañías, porque la incidencia de demandas laborales tampoco ha crecido. El único punto amarillo es Acuña, de Roberto de los Santos. Allá hubo despidos masivos: trabajadores recibieron más de lo que por Ley les corresponde.

IV. PEREGRINACIONES

Ahora que los subcomités de Salud en las diferentes regiones están dando luz verde a la conmemoración del Día de Muertos o Fieles Difuntos, también las Diócesis se andan apuntando para la celebración de la Virgen de Guadalupe. Este año, si es que los números de contagios siguen a la baja, es probable que Hilario González pueda encabezar las peregrinaciones al Santuario de Guadalupe. Todavía falta, pero la posibilidad existe.

V. ACTIVISMO

Los que andan con mucho activismo político son los de Morena. Mario Delgado aterrizó ayer en Torreón, pero realizó una gira por los municipios de Durango de José Rosas. Mario viene a supervisar los trabajos de la conformación de los comités que van a defender el voto a favor de que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que se aprobó y está lista la llamada consulta de “Revocación de Mandato”. Delgado estuvo con Luis Fernando Salazar, el activo más fuerte de Morena en esa región, y quien anda peleando todo porque se quedó sin nada. No fue candidato a la alcaldía de Torreón y ahora busca reflectores para que le entreguen un cargo federal.

VI. DECISIÓN

El INE, de Lorenzo Córdova, presentó el proyecto de boleta para la “Revocación de Mandato” del Presidente de México. En la boleta aparecen sólo dos opciones: la primera es que “se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”, y la segunda, “que siga en la Presidencia de la República”. Los partidos opositores andan muy callados, porque saben que pueden escupir para arriba o meterse en camisa de once varas. Usted decida conforme le haya ido en la feria.

VII. NO SE SABE

gLa incógnita principal en el PAN es si Chuy de León intentará seguir en el trono, no obstante a sus malos resultados como presidente del Comité Estatal. Para nadie es un secreto que La Laguna dejó de ser el bastión de los azules y está convertido en un área desatendida, en la cual su única fortaleza se acabará el 31 de diciembre: la alcaldía que dejará Jorge Zermeño. En Saltillo no se diga, prácticamente al PAN lo borraron del mapa electoral por las pugnas internas. Los únicos que se salvan son los azules de la región Centro con la dupla de Mario Dávila y Alfredo Paredes. ¿Quién iba a pensar que Mario inyectara nuevamente vida al PAN, después de que no lo dejaron llegar a la dirigencia estatal?

VIII. JALÓN DE OREJAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, le mandó un atento jalón de orejas a Alejandro Gertz, fiscal General de la República, por el caso de la filtración de investigaciones contra gente del Conacyt. Y es que eso de exhibir datos personales de las personas que se están investigando sólo tenía como fin callar las bocas de los intelectuales e investigadores. A ver si a doña Chayo no se decepciona por si acaso la ignoran.

IX. FRONTERA EN RIESGO

En Piedras Negras, de Claudio Bres, y en Acuña, de Roberto de los Santos, la cosa sigue tensa por la presencia de migrantes. El anunció de la apertura de los puentes internacionales entre México y Estados Unidos provocó que sigan llegando personas tratando de cruzar la frontera y convertirse en ilegales o bien recurriendo al asilo político. De cualquier forma el impacto social y económico se vive del lado mexicano. En Texas la Guardia Nacional está reforzando la vigilancia en las márgenes del río Bravo, pero eso no impide la llegada de personas buscando el sueño americano. A todo este cóctel explosivo de desigualdad social súmele la intención de muchos de pasar autos americanos a México, por el anuncio del decreto de regularización.