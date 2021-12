POLITICÓN: MANO EXTENDIDA

I. MANO EXTENDIDA

Chema Morales en su Tercer Informe al frente de Ramos Arizpe le tendió la mano a la oposición con la que gobernará otros tres años esta ciudad, de la cual dijo se ha transformado de una villa agrícola a una potencia industrial. Y es que ahí, en el Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez”, estuvieron los integrantes del Cabildo electo, es decir, gente del PRI -mayoría-, pero también del PAN y de Morena. Este último partido está convertido en la segunda fuerza política. Lo que llamó la atención fue la civilidad de la oposición, primero al aceptar la invitación, y en segundo al escuchar que hay una mano extendida para trabajar en conjunto. Veremos.

II. POSADA DEL RECUERDO

Los que ya tuvieron su posada, bastante adelantada porque hay mucho trabajo por delante, fueron los diputados de la 60 Legislatura, la cual encabezó como presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro. El alcalde electo convivió con la mayoría de sus compañeros del tricolor en el Congreso del 2015 al 2017.

III. TRANSPORTE

Por Saltillo andando, quien levantó comentarios en redes sociales fue Jericó Abramo, actual diputado federal y ex alcalde de la capital de Coahuila. Una usuaria de Twitter cuestionó la situación en el transporte público de la localidad, señalando que ni Jericó, ni Isidro López, ni Manolo Jiménez hicieron algo por mejorar y que incluso dudaba que Chema Fraustro le entrara al tema. Jericó le respondió que desde que él dejó la alcaldía nadie le dio seguimiento al tema, no obstante, la tuitera siguió cuestionándolo por el fallido Saltibús. ¿“Pedrada” entre tricolores?

IV. LA SELFIE

En los cafés políticos también hubo varios comentarios sobre una foto que el propio Jericó subió a sus redes sociales, en donde se le ve junto a una parte de la bancada coahuilense en San Lázaro: Rigo Fuentes, Toño Gutiérrez Jardón y Cristina Amezcua. El ex alcalde de Saltillo acompañó la foto con el mensaje: “Mi trabajo es construir acuerdos a favor del equilibrio de México, con la finalidad de que les vaya bien a todas y todos”.

V. DEJA DEUDA

Por más que usted busque en la bibliografía de contabilidad gubernamental no va a encontrar el concepto de “pasivo manejable” al que se refiere la tesorera de Torreón, Mayela Ramírez Sordo. Así es como la funcionaria se refirió al cierre financiero de la administración de Jorge Zermeño. De acuerdo con la tesorera habrá finanzas sanas, porque todos los compromisos están cumplidos y no se deja adeudo con proveedores. Ya veremos, porque la Auditoría Superior de Coahuila de Armando Plata tiene -como dice AMLO- otros datos. Simplemente en Simas -que también es parte de la administración municipal-, la situación es caótica.

VI. RECUPERADO

Ya más recuperado de la operación en su rodilla izquierda, el obispo de Saltillo, Hilario González García, estará hoy celebrando misa en el Santuario de Guadalupe con motivo de la peregrinación del presbiterio, o lo que es lo mismo, los integrantes de la iglesia católica en esta diócesis. A Hilario lo operaron y le colocaron una prótesis en la rodilla izquierda en Monterrey hace tres semanas.

VII. LA CHATARRA NO PASA

Si el plan de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en Coahuila dirigida por Juan Pablo Martín del Campo, se cumple a cabalidad, debe notarse una disminución en los accidentes del tramo “Los Chorros”, pero además un aumento en aplicación de multas y retiro de tráileres chatarra. El plan es instalar un punto de revisión antes de que los tráileres desciendan hasta “Los Chorros”, si no pasan las normas entonces serán multados y en casos graves que pongan en peligro la vida del chofer y el resto de los automovilistas, la unidad se retendrá, no se dejará circular. Del cumplimiento de esta estrategia depende que se calme la indignación de Juan Pueblo por el accidente del pasado domingo, en el cual murieron cinco personas.

VIII. GABINETE

Se dice que ya se oyen tambores de guerra, todo porque Alfredo Paredes, alcalde saliente de Monclova, se está preparando para integrarse a una secretaría, dentro del gobierno de Miguel Riquelme. Cuentan que éste será el primer indicio de lo que se busca sea la alianza partidista entre PAN y PRI con miras a la elección de 2023. Paredes sería el segundo alcalde saliente que se integra al gabinete, luego del ya anunciado arribo de Manolo Jiménez.

IX. ABRIERON LA PUERTA

¿Recuerda que Marko Cortés, todavía líder nacional del PAN le abrió la puerta a algunos ex militantes que buscan regresar al partido, como José Luis Luege, entre otros? En Coahuila, al confirmarse que Elisa Maldonado estará al frente del partido de aquí hasta la próxima elección, por lo menos, militantes que estaban inactivos están reconsiderando volverse a integrar. Ahora ven la posibilidad de apertura, pero sobre todo, democracia a la hora de elegir a los candidatos de manera interna, y no con imposiciones como lo hizo Chuy de León, con pésimos resultados. El PAN, próximamente de Elisa, tiene puntos a favor, pero también en contra. Y aunque hay algunos azules que todavía no aprueban la alianza con el PRI, no hay otra opción para sobrevivir.