POLITICÓN: METERLE MANO

I. METERLE MANO

En definitiva en el número de emergencia 911 necesitan meter mano autoridades de más arriba de Sonia Villarreal, porque está visto que las quejas van en aumento por el ineficiente servicio que presta. Si bien todo es parte de un protocolo nacional, se requiere de que la ciudadanía tenga respuesta pronta, porque usted recordará que cuando se habla para solicitar una patrulla o una ambulancia, primero intentan interrogarlo antes que enviar la ayuda. El Consejo de Seguridad seguramente tomará pronto cartas en el asunto, para agilizar. Eso es lo que todos piden, incluyendo los taxistas que se manifestaron ayer.

II. ESPANTADOS

Con eso de la manifestación de taxistas en el primer cuadro de la ciudad, quienes se espantaron fueron los empleados de la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal. Si bien, también la dependencia estaba inmersa en el reclamo, en realidad los trabajadores pensaron que los taxistas iban en apoyo a la UNTA de José Luis López, quien es “cliente distinguido” en manifestaciones contra Salud Estatal.

III. OLEADA DE PENSIONES

En el Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado, en donde manda José Luis Moreno, se les vino una oleada de pensiones en el último trimestre del 2021, porque en enero entró la vigencia de la nueva legislación, la cual aumenta tanto el número de años para jubilarse o pensionarse, además de contar con incremento en las cuotas. ¿Será por ese motivo que el Presupuesto 2022 fue calculado todavía en números rojos? Lo cierto es que con la nueva Ley se busca equilibrar las finanzas, pero para eso habrá que esperar mínimo este año, para ver si le cuadran los números de entradas y salidas a Moreno.

IV. EL CAMINO DE LA DENUNCIA

En la UAdeC, de Salvador Hernández, están no sólo retomando las clases presenciales con mayor seguridad, sino también se reactivaron las pláticas para alumnos, sobre todo en lo respecta a los derechos que tienen y las vías que pueden utilizar dentro de la misma institución para denunciar cualquier tipo de irregularidad en las escuelas y facultades. Sin embargo, las protestas de alumnos del Ateneo Fuente y Trabajo Social están dejando huella, como antes sucedió en Jurisprudencia.

V. IMPACTO AUTOMOTRIZ

Los enterados en temas económicos consideran que habrá un efecto cadena o dominó en la industria local por el paro anunciado de la armadora General Motors. Si bien no toda la industria automotriz lo es GM, sus proveedores locales representan un alto porcentaje. Dicen que tanto Claudio Bres, secretario de Economía, como Tereso Medina, dirigente de la CTM, ya están atentos al tema. Todos buscan que el paro no impacte en los bolsillos de los trabajadores, por eso el argumento de CTM como negociador en el contrato colectivo de esta armadora y otras empresas proveedoras es que se les otorgue el 65 por ciento del sueldo la base laboral, y no el 50 por ciento, como se ha venido haciendo. Veremos.

VI. HERENCIA

En Nuevo León, de Samuel García, en medio de la crisis por la falta de agua hay quienes afirman que una de las razones para que se haya llegado a este punto, es la cancelación del proyecto Monterrey VI, señalado en su momento por visos de corrupción. Algunos priistas, identificados con Rodrigo Medina, afirman que este proyecto -en el que se consideraba traer agua desde el Pánuco- hubiera evitado una situación como la que se vive hoy en día. Ahora tiene que hacérsele frente pagando un costo muy alto social y políticamente. ¿Podrán revivir este proyecto?

VII. ESTÁN REBASADOS

Está más que comprobado que tanto la legislación, como el mismo Consejo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, de Luis González Briseño, están rebasados. La transparencia está a punto de convertirse en letra muerta en Coahuila, y todo porque no se les aprieta las tuercas a los sujetos obligados, entiéndase dependencias, la administración estatal, municipios, organismos autónomos y hasta sindicatos y partidos políticos. Ahora se supo que municipios como Parras, donde ahora manda Fernando Orozco, nomás no responden a las solicitudes de información. Pero hay más instituciones como la UAdeC y Morena, que se niegan también a dar respuestas a los ciudadanos que preguntan en base a un derecho constitucional. ¿Pues qué tanto ocultarán?

VIII. PERFILAN SALIDA

Quien dicen que ya prepara sus maletas es Gonzalo Estrada Cervantes, para más señas representante de la Procuraduría Agraria en Coahuila. En los círculos cercanos a esta oficina federal se dice que Gonzalo estaría saliendo de este encargo para finales de este mes. ¿Será?

IX. EVENTOS RELIGIOSOS

Dos de los Viacrucis más tradicionales de Coahuila está previsto que sí se realicen. En Torreón la Diócesis de aquella región y el municipio de Román Alberto Cepeda están coordinando para que el Cerro de las Noas no sólo esté limpio, sino seguro para el evento de Semana Santa. También en Saltillo, la Diócesis de monseñor Hilario González García autorizó la realización del Viacrucis Viviente del Ojo de Agua, el cual se escenifica en El Mirador. Este día el Obispo de Saltillo va a hacer la presentación oficial, pero también dará a conocer las medidas sanitarias tanto para el elenco, como para el público. Sólo falta saber si la Procesión del Silencio en Viesca también obtuvo permiso para llevarse a cabo.